تقرير: سام مرسي يتمم صفقة انتقاله إلى الكويت الكويتي

أفاد موقع GiveMeSport أن سام مرسي قائد إبسويتش تاون أتمم صفقة انتقاله إلى نادي الكويت الكويتي.

وذكر التقرير أن مرسي وقع على عقد يربطه بالنادي الكويتي لمدة موسمين.

وأضاف التقرير أن إبسويتش سمح لمرسي بالرحيل مجانا تقديرا لما قدمه للنادي.

وحسب صحيفة EADT الإنجليزية فإن نادي الكويت قدم عرضا مغريا لضم قائد إبسويتش تاون.

وتعاقد إبسويتش مع أزور ماتوسيوا قادما من ستاد رين الذي يلعب في نفس مركز مرسي خلال الصيف الجاري مقابل 11.5 مليون يورو.

ويبلغ اللاعب الهولندي من العمر 27 عاما، ولذلك وفقا للصحيفة فإن إبسويتش أراد ضم لاعب أصغر عمرا من سام الذي يبلغ 33 عاما.

ويتواجد لاعب الوسط المصري مع إبسويتش منذ صيف 2021 وصعد معه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يهبط إلى دوري القسم الثاني مرة أخرى.

وخاض مرسي 34 مباراة مع إبسويتش في الموسم الماضي وسجل هدفا وصنع مثله.

وإجمالا لعب مرسي 165 مباراة رفقة إبسويتش وسجل 10 أهداف وصنع 19 آخرين.