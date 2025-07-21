التجربة الثالثة في إيطاليا؟ رومانو: كومو يقترب من ضم موراتا

اقترب نادي كومو من التعاقد مع ألفارو موراتا لاعب ميلان المعار إلى جالاتاسراي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ألفارو موراتا النادي : جالاتا سراي ميلان كومو

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن كومو اقترب من التعاقد مع لاعب جالاتاسراي الحالي.

ووفقا لرومانو فإن جالاتاسراي سيقطع إعارة اللاعب الإسباني ليعود إلى ميلان مجددا بعد الاتفاق مع نابولي على ضم فيكتور أوسيمين.

ومن المقرر أن يكون انتقال موراتا إلى كومو بشكل دائم مقابل 10 ملايين يورو.

وفي حال إبرام الصفقة بشكل رسمي، ستكون هذه التجربة هي الثالثة للاعب البالغ من العمر 32 عاما في الدوري الإيطالي بعدما انضم ليوفنتوس مرتين وميلان مرة واحدة.

وينتهي عقد موراتا مع ميلان في 2028.

وإجمالا، لعب موراتا الموسم الماضي 41 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 5 آخرين وذلك بعدما قضى النصف الأول من الموسم مع الروسونيري والنصف الآخر مع جالاتاسراي.

ويقود الإسباني سيسك فابريجاس تدريب كومو وأنهى الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز العاشر.