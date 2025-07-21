بيراميدز يخوض أول ودية في معسكر تركيا

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 13:22

كتب : FilGoal

مهند لاشين - بيراميدز

يخوض نادي بيراميدز أول ودياته مساء اليوم الإثنين، في معسكره المقام في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

وكشف بيراميدز عبر مركزه الإعلامي عن مواجهة بيراميدز لفريق باندرما سبور التركي وديا مساء اليوم.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساءً على استاد "اسبانكا أتاتورك" في مدينة أزميت.

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ويبعد ملعب المباراة عن فندق إقامة البعثة بحوالي 30 دقيقة.

ويمتد معسكر بيراميدز في مدينة "أزميت" التركية القريبة من اسطنبول، ويمتد حتى يوم 29 يوليو الجاري.

ويتخلل المعسكر 3 وديات تحضيرية.

وسيخوض الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، المباراة بتشكيلين مختلفين خلال شوطي المباراة، للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين.

واكتسح بيراميدز منافسه رجاء مطروح بسداسية نظيفة يوم الخميس الماضي، قبل سفر الفريق إلى تركيا لبدء المعسكر.

سجل سداسية بيراميدز يوسف إبراهيم "هدفين"، وعبد الرحمن مجدي "هدفين"، ودودو الجباس، ومحمود زلاكة.

ويتواجد في قائمة بيراميدز بمعسكر تركيا جميع اللاعبين باستثناء إبراهيم عادل المنتقل إلى الجزيرة الإماراتي، فيما يتواجد العائدون من الإعارة لنادي سيراميكا كليوباترا، محمد رضا بوبو، ومحمود زلاكة، وفخري لاكاي.

وحقق بيراميدز الموسم الماضي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب في النهائي على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

كما أنهى بيراميدز الدوري المصري في المركز الثاني خلف الأهلي الذي توج باللقب، وكذلك حل وصيفا للزمالك في كأس مصر.

ويلعب بيراميدز في السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي والذي توج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

بيراميدز معسكر تركيا
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