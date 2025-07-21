سكاي: إيكيتيكي يطير إلى ليفربول خلال ساعات من أجل الكشف الطبي

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 13:21

كتب : FilGoal

عمر مرموش - هوجو إيكيتيكي

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت حصل على الضوء الأخضر للسفر إلى ليفربول لإتمام إجراءات انتقاله للنادي الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن نادي فرانكفورت أعطى الإذن لمهاجمه الفرنسي للسفر خلال ساعات لإجراء الكشف الطبي.

وذلك بعد التوصل لاتفاق نهائي بين الناديين منذ يوم الأحد.

أخبار متعلقة:
صفقة ثأرية.. الكشف عن سبب اهتمام ليفربول بضم رودريجو قائمة ليفربول - غياب كييزا.. وتواجد الصفقات الجديدة بجولة آسيا التحضيرية ليفربول يكتسح ستوك بخماسية خلف أبواب مغلقة.. واستبعاد لويس دياز سكاي: ليفربول يتوصل لاتفاق نهائي مع فرانكفورت لضم إيكيتيكي

في الوقت نفسه، أفادت شبكة ذا أثليتك أن هوجو سيسافر إلى هونج كونج للانضمام إلى فريق ليفربول هناك، بعد خضوعه للكشف الطبي وإنهاء إجراءات انضمامه رسميا.

ولفت التقرير إلى أن إدارة ليفربول أجرت محادثات أخيرة صباح الأحد وحصلت على موافقة فرانكفورت النهائية على الصفقة.

وأضاف التقرير أن قيمة الصفقة ستصل إلى 95 مليون يورو شاملة الإضافات.

وكانت إدارة ليفربول ترغب في حسم الصفقة قبل أن يتوجه فريق فرانكفورت إلى الولايات المتحدة من أجل الاستعداد للموسم المقبل، وقبل أن يطير فريق ليفربول في جولة آسيوية للسبب نفسه.

في الوقت نفسه، ذكرت قناة SPORT1 أن فرانكفورت وافق على عرض ليفربول الثاني لضم إيكيتيكي.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت أن ليفربول اتفق مع اللاعب حول شروط عقده الشخصي.

وأضافت التقارير أن العقود جاهزة من أجل ضمه لـ6 مواسم.

وذكرت تقارير أخرى، أن نيوكاسل يونايتد انسحب من مفاوضات ضم إيكيتيكي في ظل تقدم ليفربول في المحادثات

قد تكون هذه الصفقة، التي يُتوقع أن تكون باهظة الثمن، الأغلى في تاريخ فرانكفورت.

فقد دفع النادي الألماني 16.5 مليون يورو فقط في صيف 2024 لضم إيكيتيكي بشكل نهائي من باريس سان جيرمان.

ولا ينوي النادي الألماني بيعه بثمن بخس هذا الصيف، ويأمل في الحصول على حوالي 90 مليون يورو مقابل مهاجمه.

علما بأن النادي باع عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي مقابل 77 مليون يورو + إضافات.

ولفت التقرير إلى أن مانشستر يونايتد حاول الدخول في سباق ضم هوجو، لكن الفرنسي رفض عرضهم.

كما أنه لن ينتقل إلى نيوكاسل، ويريد فقط الانضمام إلى ليفربول، وفقا للتقرير.

إيكيتيكي البالغ من العمر 23 عاما تألق مع فرانكفورت الموسم الماضي، إذ سجل 22 هدفًا في 48 مباراة، وكون ثنائيا رائعا مع مرموش في النصف الأول من الموسم.

ليفربول فرانكفورت هوجو إيكيتيكي
نرشح لكم
نفس صيغة نيكو باز.. سكاي: كومو يتفق مع ريال مدريد على ضم رامون لتعويض رحيل محمد إسماعيل لـ الزمالك.. زد يطلب التعاقد مع مدافع المحلة خبر في الجول - بطلب من أحمد سامي.. الاتحاد السكندري يستهدف الصفقة السابعة من سيراميكا تقرير: نابولي يفعل الشرط الجزائي في عقد فانيا سافيتش لضمه من تورينو أندية قمة إنجليزية وسعودية.. تقارير: صراع خماسي على ضم تشافي سيمونز لا ريبوبليكا: يوفنتوس يرغب في ضم داروين نونيز سكاي: راشفورد يعبر الكشف الطبي مع برشلونة تقرير: سام مرسي يتمم صفقة انتقاله إلى الكويت الكويتي
أخر الأخبار
نفس صيغة نيكو باز.. سكاي: كومو يتفق مع ريال مدريد على ضم رامون 7 دقيقة | ميركاتو
لتعويض رحيل محمد إسماعيل لـ الزمالك.. زد يطلب التعاقد مع مدافع المحلة 13 دقيقة | ميركاتو
موندو ديبورتيفو: أتلتيكو مدريد يستعد لفسخ عقد ساؤول.. ووجهته المقبلة ساعة | الكرة الأوروبية
رابطة الدوري السعودي تقرر إلغاء جولة الدربيات في الموسم الجديد ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - بطلب من أحمد سامي.. الاتحاد السكندري يستهدف الصفقة السابعة من سيراميكا ساعة | ميركاتو
تقرير: نابولي يفعل الشرط الجزائي في عقد فانيا سافيتش لضمه من تورينو ساعة | ميركاتو
أندية قمة إنجليزية وسعودية.. تقارير: صراع خماسي على ضم تشافي سيمونز ساعة | ميركاتو
يحيى لـ في الجول: الانتقال إلى بلد مسلم كان شرط سام مرسي لمغادرة إنجلترا ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن
/articles/509702/سكاي-إيكيتيكي-يطير-إلى-ليفربول-خلال-ساعات-من-أجل-الكشف-الطبي