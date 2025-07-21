سكاي: إيكيتيكي يطير إلى ليفربول خلال ساعات من أجل الكشف الطبي

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت حصل على الضوء الأخضر للسفر إلى ليفربول لإتمام إجراءات انتقاله للنادي الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن نادي فرانكفورت أعطى الإذن لمهاجمه الفرنسي للسفر خلال ساعات لإجراء الكشف الطبي.

وذلك بعد التوصل لاتفاق نهائي بين الناديين منذ يوم الأحد.

في الوقت نفسه، أفادت شبكة ذا أثليتك أن هوجو سيسافر إلى هونج كونج للانضمام إلى فريق ليفربول هناك، بعد خضوعه للكشف الطبي وإنهاء إجراءات انضمامه رسميا.

ولفت التقرير إلى أن إدارة ليفربول أجرت محادثات أخيرة صباح الأحد وحصلت على موافقة فرانكفورت النهائية على الصفقة.

وأضاف التقرير أن قيمة الصفقة ستصل إلى 95 مليون يورو شاملة الإضافات.

وكانت إدارة ليفربول ترغب في حسم الصفقة قبل أن يتوجه فريق فرانكفورت إلى الولايات المتحدة من أجل الاستعداد للموسم المقبل، وقبل أن يطير فريق ليفربول في جولة آسيوية للسبب نفسه.

في الوقت نفسه، ذكرت قناة SPORT1 أن فرانكفورت وافق على عرض ليفربول الثاني لضم إيكيتيكي.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت أن ليفربول اتفق مع اللاعب حول شروط عقده الشخصي.

وأضافت التقارير أن العقود جاهزة من أجل ضمه لـ6 مواسم.

وذكرت تقارير أخرى، أن نيوكاسل يونايتد انسحب من مفاوضات ضم إيكيتيكي في ظل تقدم ليفربول في المحادثات

قد تكون هذه الصفقة، التي يُتوقع أن تكون باهظة الثمن، الأغلى في تاريخ فرانكفورت.

فقد دفع النادي الألماني 16.5 مليون يورو فقط في صيف 2024 لضم إيكيتيكي بشكل نهائي من باريس سان جيرمان.

ولا ينوي النادي الألماني بيعه بثمن بخس هذا الصيف، ويأمل في الحصول على حوالي 90 مليون يورو مقابل مهاجمه.

علما بأن النادي باع عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي مقابل 77 مليون يورو + إضافات.

ولفت التقرير إلى أن مانشستر يونايتد حاول الدخول في سباق ضم هوجو، لكن الفرنسي رفض عرضهم.

كما أنه لن ينتقل إلى نيوكاسل، ويريد فقط الانضمام إلى ليفربول، وفقا للتقرير.

إيكيتيكي البالغ من العمر 23 عاما تألق مع فرانكفورت الموسم الماضي، إذ سجل 22 هدفًا في 48 مباراة، وكون ثنائيا رائعا مع مرموش في النصف الأول من الموسم.