كادينا كوبي توضح حقيقة العروض السعودية لـ فينيسيوس

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 13:09

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد

أوضحت إذاعة كادينا كوبي حقيقة العرض السعودي للتعاقد مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب الإذاعة فإن ريال مدريد لم يتلق أي عرض من الدوري السعودي لضم الجناح البرازيلي.

ووفقا للإذاعة فإن الملكي ينتظر عودة فينيسيوس من إجازته للتفاوض معه بشأن تجديد عقده.

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وكشف بن جاكوبز صحفي توك سبورت في وقت سابق، فإن العرض يصل إلى 350 مليون يورو كقيمة إجمالية.

وأوضح جاكوبز أن أهلي جدة هو النادي المحدد لفيني في الدوري السعودي.

وارتبط اسم فينيسيوس بالانتقال للهلال وسط أحاديث عن عروض مغرية، إلا أن ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي للهلال نفى تواصل ناديه مع البرازيلي.

وينتهي عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد صيف 2027.

وبحسب صحيفة أس فإن البرازيلي طلب 20 مليون يورو بعد خصم الضرائب سنويا، وهو ما يفوق راتب كيليان مبابي الحالي (15 مليونا).

الأمر وضع النادي في موقف معقد، إذ لا يريد كسر هيكل الأجور، وفي الوقت ذاته لا ينوي تأجيل المفاوضات إلى صيف 2026، حيث سيصبح مهددا بفقده مجانا أو بسعر أقل إن باعه على الفور.

وانضم عام 2018 قادمًا من فريق فلامنجو البرازيلي.

وحقق فينيسيوس جونيور جميع البطولات رفقة ريال مدريد، وتمكن من تحقيق دوري أبطال أوروبا مرتين.

وشارك اللاعب مع ريال مدريد هذا الموسم في 53 مباراة، تمكن من تسجيل 21 هدفا، وصناعة 18 هدفا بجميع المسابقات.

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