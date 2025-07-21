آس: خيتافي النادي الأقرب لضم مهاجم ريال مدريد ولكن

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 12:50

كتب : FilGoal

جونزالو جارسيا - ريال مدريد

يفضل نادي ريال مدريد رحيل جونزالو جارسيا لاعب الفريق إلى خيتافي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جونزالو جارسيا

النادي : ريال مدريد

وحسب صحيفة آس فإن خيتافي هو النادي المفضل لخروج جونزالو معارا حال قرر تشابي ألونسو مدرب الفريق رحيله.

وتألق جارسيا خلال كأس العالم للأندية في ظهوره الأول مع ريال مدريد، ونجح في تسجيل 4 أهداف بالتساوي مع ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال، وأنخيل دي ماريا نجم بنفيكا البرتغالي، وكلاهما ودع البطولة.

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 6 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع هدفا وذلك في بطولة كأس العالم للأندية.

ورحل جونزالو جارسيا من قبل إلى ريال مايوركا في فئات الشباب قبل أن يعود مرة أخرى والاستقرار مع الملكي.

وينتهي تعاقد جونزالو جارسيا في 2027.

وحصل جونزالو على جائزة هداف كأس العالم للأندية التي أقيمت في أمريكا.

ريال مدريد خيتافي جونزالو جارسيا
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