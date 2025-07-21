الرياضية: اتحاد جدة يرفض احتراف 3 لاعبين سعوديين

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 12:25

كتب : FilGoal

مروان الصحفي - بيرشوت البلجيكي

رفضت إدارة نادي اتحاد جدة طلب لجنة احتراف اللاعبين السعوديين بشأن خوض عدد من لاعبي الفريق الشبان تجارب احترافية خارجية خلال الموسم الجديد، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن اللجنة عرضت على اتحاد جدة احتراف أحمد الغامدي، مروان الصحفي، فيصل الغامدي، سعد الموسى، طلال حاجي، وفرحة الشمراني.

وأبدت الإدارة الاتحادية رفضها الرسمي لرحيل بعض الأسماء البارزة، وعلى رأسهم مروان الصحفي، فيصل الغامدي، وأحمد الغامدي.

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وذلك بعد قرار المدرب الفرنسي لوران بلان بضمهم إلى القائمة الأساسية المكونة من 25 لاعبًا للموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي منحت اللجنة الفنية كامل الصلاحيات فيما يتعلق بتقييم ملفات اللاعبين المرشحين للاحتراف الخارجي.

وفي المقابل، لا تمانع الإدارة التنفيذية والرياضية بنادي اتحاد جدة السماح لأحد اللاعبين الشبان بالاحتراف الخارجي، شريطة عدم إدراجه ضمن قائمة الفريق الرسمية للموسم الجديد.

بالإضافة إلى ضمان تطوره الفني، ومشاركته بعدد كافٍ من الدقائق، والحصول على مقابل مالي مجزٍ.

يذكر أن الثنائي مروان الصحفي وفيصل الغامدي احتراف في نادي بيرشوت البلجيكي الموسم الماضي.

اتحاد جدة فيصل الغامدي مروان الصحفي أحمد الغامدي
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