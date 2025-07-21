سبورت: فالنسيا يطلب استعارة باو فيكتور.. ورد برشلونة

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

باو فيكتور

رد نادي برشلونة على عرض نظيره فالنسيا لاستعارة باو فيكتور لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة رفض عرضا من فالنسيا لاستعارة فيكتور.

ووفقا للصحيفة فإن النادي الكتالوني يريد بيع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بشكل دائم فقط مقابل 10 ملايين يورو.

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وعاد فيكتور لتدريبات الفريق تحت قيادة هانز فليك وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ويطمح نادي برشلونة في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي بعدما حققه الفريق الموسم الماضي بقيادة المدرب الألماني هانز فليك.

وينتهي عقد باو فيكتور مع برشلونة صيف 2029.

وشارك مع الفريق الموسم الماضي في 29 مباراة تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

وتمكن من تحقيق الدوري الإسباني والسوبر وكأس الملك في الموسم الماضي.

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