خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل الزمالك عن ضم محمد إسماعيل من زد

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 12:07

كتب : عمرو نبيل

محمد إسماعيل - زد ضد المصري

اتفق نادي الزمالك مع زد على ضم مدافعه محمد إسماعيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك وزد اتفقا على كافة التفاصيل، ويتبقى بعض الرتوش الأخيرة التي تفصل الإعلان رسميا عن الصفقة.

وسيوقع محمد إسماعيل بعد الاتفاق على التفاصيل الأخيرة، عقود الاستغناء ليتوجه إلى نادي الزمالك لإتمام انضمامه رسميا للفريق الأبيض، حسبما علم FilGoal.com

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وعقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك جلسة يوم السبت الماضي، مع مسؤولي زد لحسم صفقة انتقال محمد إسماعيل.

محمد إسماعيل كان قريبا من الانتقال إلى الزمالك في صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها أحمد حسام مدافع الزمالك إلى زد، لكن ذلك قبل إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال ودية أورانج.

ويتبقى الانتهاء من التفاصيل الجديدة بعد إصابة مدافع الزمالك.

المدافع صاحب الـ 26 عاما انضم لزد قادما من إنبي في بداية الموسم قبل الماضي.

وشارك إسماعيل في 48 مباراة بقميص زد وسجل هدفا واحدا.

وتعاقد الزمالك مع خمسة لاعبين رسميا حتى الآن، هم المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، وشيكو بانزا جناح إشتريلا أمادورا، وثنائي فاركو أحمد شريف، وعمرو ناصر في الهجوم، وأدم كايد الجناح الفلسطيني.

الزمالك محمد إسماعيل زد
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