الرياضية: أوتافيو يشترط الحصول على 15 مليون يورو لإنهاء تعاقده مع النصر

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 12:01

كتب : FilGoal

أوتافيو - النصر - الهلال

اشترط البرتغالي أوتافيو مونتيرو لاعب وسط النصر السعودي على ناديه دفع المقابل المالي للمدة الباقية من عقده إذا رغِب في إنهاء العلاقة معه الصيف الجاري، حسب برونو سوسا وكيل اللاعب.

واستبعد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر الجديد، مواطنه أوتافيو، لأسباب فنية، من المعسكر الخارجي في النمسا.

وقال سوسا في تصريحات لجريدة الرياضية: "على نادي النصر إنهاء عقد اللاعب أولًا، بعدها سننظر في العروض المقدمة له".

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وأوضح "إذا دفع النصر مستحقات أوتافيو عن الفترة المتبقية من عقده، عندها فقط بإمكانه فسخ العقد، ومن ثم الحديث عن انتقال اللاعب إلى نادٍ جديد".

وأفاد التقرير أن اللاعب البرتغالي الذي يدخل عامه الأخير في عقده من المقرر أن يتسلم 15 مليون يورو.

وتعمل شركة النصر حاليًا على البحث عن أفضل عرض ممكن للاعب، يضمن من خلاله تقليل الخسائر ودفع أقل مبلغ ممكن لإتمام خروجه من النادي.

يذكر أن أوتافيو انضم إلى النصر قادمًا من بورتو البرتغالي في صيف 2023، في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو، سددها النادي على ثلاث دفعات.

واستلم النادي البرتغالي أول دفعة منها بالفعل حينها. ويتقاضى اللاعب إجمالي رواتب يبلغ 42 مليون يورو خلال 3 مواسم.

بواقع 13 مليون في الموسم الأول، و14 مليون في الثاني، و15 مليون في الأخير، إلى جانب امتيازات مالية أخرى.

وخلال مسيرته مع الأصفر خاض 84 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة..

النصر أوتافيو
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