خبر في الجول – غزل المحلة يتفق مع زد على استعارة محمود نبيل

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 12:00

كتب : عمرو نبيل

محمود نبيل - زد

توصل نادي غزل المحلة لاتفاق مع نظيره زد لاستعارة محمود نبيل لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غزل المحلة اتفق مع زد لاستعارة اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لمدة موسم.

وخاض لاعب الوسط المدافع إجمالا 11 مباراة مع زد وصنع هدفا دون التسجيل.

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وتوج محمود نبيل مع سيراميكا بلقب كأس رابطة الأندية موسم 2022-2023 بعد الفوز على المصري في النهائي برباعية دون رد.

ووصلت تعاقدات غزل المحلة حتى الآن إلى 8 صفقات بالتعاقد مع كل من رحيم شوماري وشي بوندي وأحمد عتمان ويوسف العزب ومحمد أرموشة ومصطفى أوفا وأحمد شوشة وأحمد العش.

ويقود زعيم الفلاحين فنيا علاء عبد العال الذي تولى المهمة بدءا من الصيف الجاري.

وأنهى غزل المحلة منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الأخير الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط.

غزل المحلة ميركاتو زد محمود نبيل
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