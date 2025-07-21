وكيل إيزاك: ندرس ونحلل كل الخيارات الممكنة

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 11:40

كتب : FilGoal

أليكساندر إيزاك - نيوكاسل - أرسنال

أوضح جونزالو جايتان أحد وكلاء ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد أن موكله اقترب من حسم مستقبله.

وارتبط اسم المهاجم السويدي بالانتقال إلى ليفربول أو الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير عديدة.

وقال جاتيان في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "ندرس ونحلل كل الخيارات بالفعل، وقد نكون اقتربنا من الانتهاء للخطوة المقبلة الخاصة باللاعب".

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وأضاف "لن أكشف عن مزيد من التفاصيل سواء بانتقال إيزاك أو استمراره مع الماكبايس".

وكانت جريدة الرياضية قد أشارت إلى أن إيزاك أصبح الخيار الأول لدى مسؤولي الهلال لتدعيم الفريق.

وبحسب صحيفة تيليجراف الإنجليزية، فإن نيوكاسل يريد 150 مليون جنيه استرليني لبيع اللاعب.

في الإطار ذاته تحدث إيدي هاو مدرب نيوكاسل عن أخبار رحيل المهاجم السويدي.

وقال المدرب الإنجليزي في تصريحات نقلتها شبكة ذا أثلتيك: "لم يكن هناك أي تحرك رسمي لضم أليكساندر إيزاك، النادي يحرص بشدة على استمراره".

وأضاف "بكل تأكيد لا يوجد أي شخص لديه رأي مختلف من الإدارة إلى الطاقم واللاعبين بشأن إيزاك".

وتابع "أود أن أقول إن لدينا عددا من هؤلاء اللاعبين الذين لا يمكن تعويضهم، اللاعبون الكبار من الصعب جدا العثور عليهم وتطويرهم وتحويلهم لنجوم".

وواصل "عندما يكون لديك أحدهم، فعليك أن تحتفظ به، ونحن كطاقم فني ندرك موهبته وقدراته. وبالطبع، نحن حريصون جدًا على بقائه ضمن فريقنا".

وأكمل "استمرار إيزاك؟ أعتقد أنه من الصعب علي أن أقدم تأكيدا بنسبة 100٪ بشأن أي لاعب".

وأردف "كل ما يمكنني قوله هو أن إيزاك سعيد في نيوكاسل، هو يحب الفريق والطاقم، لم أواجه معه أي مشكلة قط، سوى أنني أستمتع برؤية موهبته والتعبير عنها على أرض الملعب".

وأنهى حديثه قائلا: "بالتأكيد أنا واثق من أنه سيكون هنا مع بداية الموسم".

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن إيزاك أبدى ترحيبا بفكرة الانتقال إلى الهلال.

ومنح المهاجم السويدي الضوء الأخضر بشكل مبدئي لبدء المفاوضات مع الهلال.

وتجري المحادثات في الوقت الحالي بين الهلال ووكلاء اللاعب.

وبحسب جيانلوكا دي مارزيو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن سيموني إنزاجي مدرب الهلال طلب التعاقد مع إيزاك.

ولن تكون مهمة الهلال سهلة في التعاقد مع إيزاك في ظل رغبة نيوكاسل في الاحتفاظ بخدمات اللاعب.

إضافة إلى ذلك، يرغب ليفربول بقوة في التعاقد معه.

واتجه الهلال للتفاوض مع إيزاك بعدما فشلت محاولاته في إقناع النيجيري فيكتور أوسيمين بالانتقال لصفوفه.

وينتهي عقد المهاجم السويدي صيف 2028 مع نيوكاسل.

وشارك إيزاك مع نيوكاسل في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 27 هدف، وصناعة 6 أهداف.

ألكسندر إيزاك الهلال ليفربول نيوكاسل يونايتد
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