راشفورد يصل برشلونة للخضوع للكشف الطبي

وصل ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، إلى برشلونة صباح اليوم الإثنين، تمهيدا للانضمام للفريق الكاتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد برشلونة

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن تقديم النجم الإنجليزي رسميا سيكون بعد ظهر يوم الأربعاء، بعدما كان مقررًا أن يكون يوم الثلاثاء.

الصحيفة أشارت إلى أن راشفورد سيخضع للكشف الطبي اليوم الإثنين في المدينة الرياضية سانت خوان ديسبي.

وسيرافق راشفورد بعثة برشلونة المتجهة إلى اليابان يوم الخميس المقبل، ضمن جولة الفريق الآسيوية قبل بداية الموسم.

واتفق برشلونة مع مانشستر يونايتد على ضم اللاعب على سبيل الإعارة لموسم واحد مع وجود خيار شراء مقابل 30 مليون يورو.

وسيوقع راشفورد على العقد الجديد في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء في ملعب كامب نو، وسيظهر بجانبه رئيس النادي خوان لابورتا، حسبما كشفت موندو ديبورتيفو.

وبعد ساعة، وكما حدث بعد تجديد عقد لامين يامال، سيقدم راشفورد في مؤتمر صحفي لبعض وسائل الإعلام.

ويبحث برشلونة عن لاعب هجومي يستطيع شغل مركزي الجناح والمهاجم ويرى في راشفورد خيارا جذابا.

وينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد صيف 2028، وعاد ليونايتد من جديد بعد إعارة مع نادي أستون فيلا يناير الماضي.

وشارك راشفورد مع أستون فيلا الموسم الماضي في 17 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 أهداف.

راشفورد خاض مسيرته كاملة مع الشياطين الحمر، ولم يخرج من النادي سوى في فترة الإعارة.