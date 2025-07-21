تقريبر: لوكمان يرد على عرض نابولي.. وتحرك جديد من إنتر

رد أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا على عرض نابولي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن اللاعب النيجيري رفض عرضا من نادي الجنوب للانتقال إليه.

وأوضحت الصحيفة أن لوكمان يتمسك بالانتقال إلى إنتر بعد الاتفاق معه على كافة بنود عقده.

ووفقا للصحيفة فإن إنتر يستعد لرفع عرضه من 40 مليون يورو إلى 42 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وتم الاتفاق على عقد مدته 5 سنوات، وتبقى رغبة لوكمان واضحة في الانضمام إلى إنتر على وجه التحديد من بين الأندية المهتمة بضمه حسب فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورتس.

ويتمسك أتالانتا بالحصول على 50 مليون يورو.

وينتهي عقد لوكمان مع أتالانتا صيف 2027، وقد انضم للفريق صيف 2022 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

وشارك مع الفريق الإيطالي في 118 مباراة تمكن من تسجيل 52 هدفا وصناعة 25 هدفا.

لوكمان الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2024، حقق وصافة كأس أمم إفريقيا الأخيرة مع منتخب نيجيريا.

وعلى مستوى النادي فاز لوكمان بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، وأنهى الموسم في المركز الرابع وينافس حاليا في دوري أبطال أوروبا.

وبذلك حافظ لوكمان على الجائزة للاعب نيجيري للعام الثاني على التوالي، بعد تتويج فيكتور أوسيمين بها في الموسم الماضي.

كما أصبح سادس لاعب نيجيري يفوز بالجائزة، بعد رشيدي ياكيني وإيمانويل أمونيكي ونوانكو كانو وفيكتور إيكبيبا وفيكتور أوسيمين.

وهي الجائزة السابعة للاعبين النيجيريين، حيث فاز بها كانو مرتين في 1996 و1999.