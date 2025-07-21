تقريبر: لوكمان يرد على عرض نابولي.. وتحرك جديد من إنتر

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 11:22

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان - أتالانتا - نهائي الدوري الأوروبي

رد أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا على عرض نابولي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن اللاعب النيجيري رفض عرضا من نادي الجنوب للانتقال إليه.

وأوضحت الصحيفة أن لوكمان يتمسك بالانتقال إلى إنتر بعد الاتفاق معه على كافة بنود عقده.

أخبار متعلقة:
مدير إنتر الرياضي: أبلغنا أسلاني بالرحيل والاهتمام بهاكان طبيعي.. ونريد لوكمان ولكن رومانو: لوكمان اتفق مع إنتر.. ولكن موندو ديبورتيفو: لوكمان على رادار أتليتكو مدريد ولكن بشرط رومانو: 10 ملايين يورو تفصل بين إنتر وضم لوكمان

ووفقا للصحيفة فإن إنتر يستعد لرفع عرضه من 40 مليون يورو إلى 42 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وتم الاتفاق على عقد مدته 5 سنوات، وتبقى رغبة لوكمان واضحة في الانضمام إلى إنتر على وجه التحديد من بين الأندية المهتمة بضمه حسب فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورتس.

ويتمسك أتالانتا بالحصول على 50 مليون يورو.

وينتهي عقد لوكمان مع أتالانتا صيف 2027، وقد انضم للفريق صيف 2022 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

وشارك مع الفريق الإيطالي في 118 مباراة تمكن من تسجيل 52 هدفا وصناعة 25 هدفا.

لوكمان الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2024، حقق وصافة كأس أمم إفريقيا الأخيرة مع منتخب نيجيريا.

وعلى مستوى النادي فاز لوكمان بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، وأنهى الموسم في المركز الرابع وينافس حاليا في دوري أبطال أوروبا.

وبذلك حافظ لوكمان على الجائزة للاعب نيجيري للعام الثاني على التوالي، بعد تتويج فيكتور أوسيمين بها في الموسم الماضي.

كما أصبح سادس لاعب نيجيري يفوز بالجائزة، بعد رشيدي ياكيني وإيمانويل أمونيكي ونوانكو كانو وفيكتور إيكبيبا وفيكتور أوسيمين.

وهي الجائزة السابعة للاعبين النيجيريين، حيث فاز بها كانو مرتين في 1996 و1999.

نابولي إنتر ميركاتو أتالانتا لوكمان
نرشح لكم
سبورت: فالنسيا يطلب استعارة باو فيكتور.. ورد برشلونة خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل الزمالك عن ضم محمد إسماعيل من زد خبر في الجول – غزل المحلة يتفق مع زد على استعارة محمود نبيل وكيل إيزاك: ندرس ونحلل كل الخيارات الممكنة راشفورد يصل برشلونة للخضوع للكشف الطبي رئيس الجزيرة الإماراتي: صفقة إبراهيم عادل اكتملت.. وهذا موعد انضمامه "يريد أكثر من مبابي".. سبب تعقد مفاوضات تجديد فينيسيوس وخطوة ريال مدريد القادمة رومانو: حقيقة مفاوضات مانشستر يونايتد مع جيوكيريس
أخر الأخبار
الاتحاد الآسيوي يعلن مواعيد مباريات الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 دقيقة | آسيا
آس تكشف النادي الأقرب لضم جونزالو جارسيا من ريال مدريد 16 دقيقة | الدوري الإسباني
موعد مباراة الأهلي والملعب التونسي اليوم.. والقناة الناقلة 21 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – كوكا ضمن الخيارات المطروحة لدعم هجوم الأهلي 25 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: اتحاد جدة يرفض احتراف 3 لاعبين سعوديين 41 دقيقة | سعودي في الجول
سبورت: فالنسيا يطلب استعارة باو فيكتور.. ورد برشلونة 57 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل الزمالك عن ضم محمد إسماعيل من زد 59 دقيقة | ميركاتو
الرياضية: أوتافيو يشترط الحصول على 15 مليون يورو لإنهاء تعاقده مع النصر ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن
/articles/509687/تقريبر-لوكمان-يرد-على-عرض-نابولي-وتحرك-جديد-من-إنتر