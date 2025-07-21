رئيس الجزيرة الإماراتي: صفقة إبراهيم عادل اكتملت.. وهذا موعد انضمامه

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 11:20

كتب : FilGoal

هدف إبراهيم عادل أمام الزمالك

أكد جمال النعيمي الرئيس التنفيذي لنادي الجزيرة الإماراتي إتمام فريقه لصفقة ضم إبراهيم عادل نجم بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واجتاز إبراهيم عادل الكشف الطبي لنادي الجزيرة تمهيدا للانتقال بشكل رسمي للفريق.

وقال النعيمي في تصريحات نقلتها جريدة الاتحاد: "صفقة ضم إبراهيم عادل من نادي بيراميدز اكتملت".

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وأضاف "سيلتحق إبراهيم بمعسكر الفريق في إسبانيا يوم الخميس المقبل على الأغلب، فور اكتمال إجراءات إصدار التأشيرة".

وحسبما علم FilGoal.com يفصلنا فقط الإعلان الرسمي عن انتقال لاعب بيراميدز لصفوف الفريق المُلقب بـ "فخر أبو ظبي".

وغاب الدولي المصري عن قائمة بيراميدز المسافرة إلى تركيا لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن الجزيرة الإماراتي يتمم إجراءات استخراج التأشيرة ليلحق إبراهيم عادل بمعسكر الفريق المقام في إسبانيا في مدينة ماربيا الإسبانية، استعدادا للموسم الجديد.

وبدأ معسكر الجزيرة في مدينة ماربيا يوم الأحد 13 يوليو.

وتلقي بيراميدز عرضا رسميا من الجزيرة الإماراتي لضم إبراهيم عادل بمقابل يتجاوز 3 ملايين دولار، إلا أن النادي المصري رفض وطلب زيادة المقابل المادي.

ومع رغبة المدير الفني للجزيرة الحسين عموتة في انضمام إبراهيم عادل للفريق، توصل الطرفان بعقد ينص على انضمام اللاعب بعقد لمدة 5 مواسم مقابل 5 ملايين دولار.

كما حصل اللاعب على وعد شفهي بالموافقة على خوض تجربة الاحتراف في أوروبا حال وصول عرض مناسب.

صاحب الـ 24 عاما شارك في 35 مباراة منذ بداية الموسم المنصرم وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.

وإجمالا خاض إبراهيم عادل 169 مباراة بقميص بيراميدز منذ انضمامه من المريخ البورسعيدي.

وسجل 48 هدفا وصنع 23 وتوج بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.

الجناح الأيسر شارك بقميص منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو ثم باريس وفي كلاهما كان تحت عمر 23 عاما ليكون الوحيد الذي حقق هذا الأمر.

كما بات أكثر لاعب مصري مشاركة في مباريات بالألعاب الأولمبية عبر التاريخ برصيد 9 مباريات.

وخاض عادل 14 مباراة بقميص منتخب مصر وسجل هدفين منها هدف التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بتسديدة من منتصف الملعب في شباك موريتانيا.

واحتل الجزيرة المركز السابع برصيد 37 نقطة في ترتيب الدوري الإماراتي الموسم الماضي.

وتوج الجزيرة الموسم الماضي بلقب كأس الرابطة الإماراتية على حساب شباب الأهلي دبي بمشاركة محمد النني.

الجزيرة الإماراتي بيراميدز إبراهيم عادل
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