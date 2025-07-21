"يريد أكثر من مبابي".. سبب تعقد مفاوضات تجديد فينيسيوس وخطوة ريال مدريد القادمة

كشفت تقارير صحفية عن سبب تعطل مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد.

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وبحسب صحيفة أس فإن البرازيلي طلب 20 مليون يورو بعد خصم الضرائب سنويا، وهو ما يفوق راتب كيليان مبابي الحالي (15 مليونا).

الأمر وضع النادي في موقف معقد، إذ لا يريد كسر هيكل الأجور، وفي الوقت ذاته لا ينوي تأجيل المفاوضات إلى صيف 2026، حيث سيصبح مهددا بفقده مجانا أو بسعر أقل إن باعه على الفور.

على الجانب الآخر وبحسب موقع "إل ديباتي"، فإن ريال مدريد لن يتهاون في ذلك الأمر، إما التجديد الآن أو البيع الآن.

وبحسب بن جاكوبز صحفي توك سبورت، فإن فينيسيوس ينتظر عرضا سعوديا ضخما يصل إلى 350 مليون يورو كقيمة إجمالية.

وأوضح جاكوبز أن أهلي جدة هو النادي المحدد لفيني في الدوري السعودي.

وارتبط اسم فينيسيوس بالانتقال للهلال وسط أحاديث عن عروض مغرية، إلا أن ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي للهلال نفى تواصل ناديه مع البرازيلي.

ويسعى ريال مدريد لتجديد عقد فيني حتى صيف 2030، وسط أنباء متضاربة عن سبب تأخر الخطوة.

وينتهي عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد صيف 2027.

وانضم عام 2018 قادمًا من فريق فلامنجو البرازيلي.

وحقق فينيسيوس جونيور جميع البطولات رفقة ريال مدريد، وتمكن من تحقيق دوري أبطال أوروبا مرتين.

وشارك اللاعب مع ريال مدريد هذا الموسم في 53 مباراة، تمكن من تسجيل 21 هدفا، وصناعة 18 هدفا بجميع المسابقات.