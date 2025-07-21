من ريال مدريد إلى الدرجة الثانية؟ محاولات لإقناع لوكاس فاسكيز

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 01:17

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن الوجهة المقبلة للاعب ريال مدريد لوكاس فاسكيز بعد الإعلان عن نهاية رحلته مع الملكي.

وبحسب صحيفة "أس" فإن نادي ديبورتيفو لاكورونيا يسعى لإقناع فاسكيز بالانضمام إليه.

لاكورونيا ينافس حاليا في دوري الدرجة الثانية.

وانتهى تعاقد فاسكيز مع ريال مدريد عقب المشاركة في كأس العالم للأندية، وأصبح من حقه التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وقال فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عبر موقع النادي: "لوكاس فاسكيز يمثل قيم ريال مدريد، والتي جعلته أحد أكثر اللاعبين المحبوبين من قبل اللاعبين والجماهير".

وتابع: "فاسكيز يرمز إلى العمل الجاد والمثابرة وروح الانتصار، وهي عناصر أساسية للنجاح بقميص هذا النادي".

وأتم: "إنه لاعب يحظى بتقدير جميع مشجعي ريال مدريد، والذي سيظل دائمًا منزله".

بينما نشر فاسكيز رسالة وداعية قال فيها: "قد أخرج من ريال مدريد، ولكن ريال مدريد لن يخرج مني أبدًا".

وانضم فاسكيز لأكاديمية ريال مدريد في عام 2007، ومنذ ذلك الوقت وهو يلعب بقميص النادي، إلا في فترة إعارة لموسم مع إسبانيول.

وفي 2015، عاد فاسكيز للفريق الأول لريال مدريد، واستمر لمدة 10 سنوات قبل أن يرحل عن الفريق. ولعب فاسكيز 402 مباراة بقميص ريال مدريد، وتمكن من تسجيل 38 هدفًا وصناعة 73.

وبدأ فاسكيز مسيرته مع ريال مدريد كجناح، قبل أن يتحول إلى ظهير أيمن.

وشارك صاحب الـ34 عامًا في 53 مباراة بقميص ريال مدريد خلال موسمه الأخير، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 8 أهداف.

ريال مدريد لوكاس فاسكيز الدوري الإسباني ديبورتيفو لاكورونيا
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