تقرير: الكشف عن وريث الرقم 10 في ريال مدريد

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 01:09

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

يقترب التركي أردا جولر لاعب ريال مدريد من خطوة كبرى تؤكد بقاءه مع الفريق.

وبحسب موقع بوشسبور التركي فإن جولر هو المرشح الأوفر حظا لحمل الرقم 10.

وأصبح الرقم 10 خاليا في صفوف ريال مدريد بعد رحيل لوكا مودريتش.

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وترك مودريتش موقعه في مدريد بعد 13 عاما في صفوف النادي، حيث انتقل إلى ميلان في صفقة انتقال حر.

وقال اللاعب التركي في تصريحات سابقة لصحيفة ماركا: "أنا متأكد أنني سأنجح في ريال مدريد، ولذلك اشتريت منزلا في مدريد".

وأضاف "أحب مشجعي ريال مدريد ودعمهم يعني الكثير بالنسبة لي".

وشدد "انضممت لريال مدريد لأكون مهما، ولن أتوقف حتى أحقق ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "وضع لي النادي خطة وما زلت أؤمن بها وسأنجح هنا".

وانتشرت بعض التقارير الإخبارية في الأيام الماضية بأن هناك عدة أندية وعلى رأسها إنتر تريد التعاقد مع جولر واستغلال عدم مشاركته مع الملكي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في 30 مباراة رفقة ريال مدريد وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

ولعب جولر بواقع 1088 دقيقة.

وسجل جولر هدفا رفقة منتخب بلاده في شباك المجر في دوري الأمم الأوروبية.

ريال مدريد الدوري الإسباني لوكا مودريتش أردا جولر
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