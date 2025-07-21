مهاجم مقابل جناح.. صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 01:01

كتب : FilGoal

نيكولاس جاسكون مهاجم تشيلسي

تلوح صفقة تبادلية في الأفق بين مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزي.

بحسب بي بي سي، فإن يونايتد تحدث بالفعل مع وكيل أعمال المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي.

مانشستر يونايتد بحاجة لإتمام عمليات البيع قبل التمكن من الشراء، بعد تعاقده مع ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون وبرايان مبومو من برينتفورد.

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على الجانب الآخر فإن تشيلسي مهتم بضم أليخاندرو جارناتشو جناح يونايتد.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو أنه لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن، إلا أن يونايتد يضع جاكسون كخيار محتمل، وتشيلسي مهتم بجارناتشو منذ مدة طويلة.

تشيلسي أعلن في العام الماضي تمديد عقد مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون لمدة عامين، حتى عام 2033

وانضم نيكولاس إلى البلوز في أواخر يونيو 2023، قادما من فياريال الإسباني.

أما جارناتشو فهو ناشئ مانشستر يونايتد منذ 2020، حين ضمه من أكاديمية أتلتيكو مدريد.

مانشستر يونايتد تشيلسي جارناتشو نيكولاس جاكسون
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