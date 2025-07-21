اعتذار الهلال عن عدم المشاركة في السوبر السعودي.. والاتحاد يؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 00:54

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تأكيد اعتذار نادي الهلال عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح.

وقال الاتحاد السعودي في بيان إعلامي:

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا رسميا من شركة نادي الهلال يتضمن تأكيد اعتذار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025 في هونج كونج.

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وبناء عليه، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك من خلال اللجان المختصة.

كما سيتم العمل بموجب اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في هذا السياق حرصه على احترام الأنظمة واللوائح المعتمدة، وحرصه على حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وذلك استنادا إلى نظامه الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية.

وقدم النادي الأزرق خطاب اعتذاره خلال الأسبوع الماضي، حيث برر ذلك بحالة الإرهاق الكبيرة التي تعرض لها الفريق في كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الولايات المتحدة واختتمت منتصف الشهر الجاري.

إذ بلغ الهلال الدور الربع النهائي من البطولة وخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين لهدف.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية في وقت سابق أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حاول إقناع مسؤولي الهلال بالمشاركة "التزاما بالبنود التعاقدية مع البلد المستضيف التي تضمنت أسماء الفرق ونجومها المقرر حضورهم".

وفي حال لم يشارك الهلال فمن المنتظر أن يتعرض لعقوبات وهي حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة إذ تأهل لها، وغرامة مالية.

وكان من المنتظر أن يلتقي النصر والهلال يوم 19 أغسطس، ثم القادسية والهلال في اليوم الثاني.

ويستضيف ملعب هونج كونج الدولي جميع المباريات والنهائي الذي سيقام يوم 23 أغسطس.

الهلال السعودي كأس السوبر السعودي
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