سكاي: تم الاتفاق.. إيدرسون يقترب من جالاتاسراي وشرط أخير يتبقى

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 00:47

كتب : FilGoal

إيدرسون - مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد

يقترب جالاتاسراي التركي من التعاقد مع إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

وبحسب فلوريان بلاتنبرج صحفي سكاي سبورت ألمانيا فقد اتفق جالاتاسراي مع إيدرسون على كل شيء يتعلق بالشروط الشخصية والعقد.

على الجانب الآخر، يثق النادي التركي بقدرته على حسم الاتفاق مع مانشستر سيتي.

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ارتبط اسم إيدرسون بمغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف، في ظل اهتمام بعض الأندية السعودية بضمه.

وقال إيدرسون في تصريحات سابقة نقلتها شبكة ذا أثليتك: "مستقبلي في مانشستر سيتي، بعض الأصدقاء يرسلون لي الكثير من الأخبار، لكن 99% منها كاذبة".

وأضاف البرازيلي "سأبقى مع مانشستر سيتي، هذا يمنحني كل الحماس لمحاولة التتويج من جديد بالدوري الإنجليزي و دوري أبطال أوروبا أيضًا".

ويتبقى في تعاقد إيدرسون مع مانشستر سيتي موسم واحد فقط.

الحارس البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف مانشستر سيتي في عام 2017 قادما من بنفيكا البرتغالي.

وحقق إيدرسون مع مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي 6 مرات، وكأس إنجلترا مرتين وكأس الرابطة 4 مرات وكأس الدرع الخيرية 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

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