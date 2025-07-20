روما يتعاقد مع المغربي نائل العيناوي قادما من لانس
الأحد، 20 يوليه 2025 - 23:48
كتب : FilGoal
أعلن نادي روما تعاقده مع لاعب الوسط المغربي نائل العيناوي قادمًا من نيس.
نائل العيناوي
النادي : روما
ووقّع العيناوي على عقد مع روما حتى عام 2030.
وسيرتدي العيناوي القميص رقم 8 مع روما.
وكان العيناوي قد انضم إلى لانس قادمًا من نيس في 2023.
وشارك صاحب الـ24 عامًا خلال الموسم الماضي في 26 مباراة، وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف وحيد.
وبشكل عام، لعب العيناوي 56 مباراة بقميص لانس، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.
ولم يسبق للعيناوي الانضمام إلى منتخب المغرب في أي مناسبة سابقة.
وأصبح اللاعب المغربي أول صفقات روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأنهى روما الدوري الإيطالي في الموسم الماضي في المركز الخامس، المؤهل إلى الدوري الأوروبي.
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