موندو ديبورتيفو: الجراحة أو الرحيل.. تير شتيجن خارج رحلة برشلونة الآسيوية

الأحد، 20 يوليه 2025 - 23:36

كتب : FilGoal

تير شتيجن

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن عدم سفر مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة مع الفريق في الجولة الآسيوية.

يأتي ذلك حيث يقترب من الخضوع لجراحة لعلاج مشاكل الظهر.

وحسبما كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن الجراحة ستبعده 4 أشهر عن الملاعب.

أخبار متعلقة:
تقرير: برشلونة يتواصل مع دومفريس.. والشرط الجزائي يغريه لسرعة الحسم رومانو: برشلونة يتم صفقة راشفورد.. موعد وصوله وتقديمه المتوقع برشلونة يعلن غياب لاعبه عن جولة آسيا بسبب الإصابة موقف برشلونة النهائي من صفقة لويس دياز

وخضع الجارس لفحوصات طبية أكدت حاجته لجراحة ليتمكن من اللعب بدون أي ألم.

ويقيم الفريق الطبي للنادي أفضل طريقة لعلاح الحارس وسيتخذ القرار بشأنها الأسبوع المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الحارس الألماني سيغيب عن الجولة الآسيوية للفريق الكتالوني.

وربما ستكون تلك الإصابة عائقا لرحيله في الصيف الجاري، إذ لم يتدرب مع الفريق واكتفى بالتواجد في صالة الألعاب الرياضية في الأيام الأخيرة.

وتعاقد برشلونة مؤخرًا مع الحارس جوان جارسيا، وجدد عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

ووفقًا للتقارير، فإن مدرب الفريق الجديد هانز فليك تحدث مع تير شتيجن وأبلغه بأنه لن يكون الحارس الأول أو الثاني في الفريق خلال الموسم المقبل.

وتسعى إدارة برشلونة إلى التخلص من تير شتيجن خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في حين أن اللاعب يرفض الرحيل حتى الآن.

ولعب حارس برشلونة الماضي المنقضي 8 مباريات في الدوري، ومباراة في دوري أبطال أوروبا فيما غاب بقية الموسم للإصابة.

تير شتيجن الدوري الإسباني برشلونة
نرشح لكم
"يريد أكثر من مبابي".. سبب تعقد مفاوضات تجديد فينيسيوس وخطوة ريال مدريد القادمة من ريال مدريد إلى الدرجة الثانية؟ محاولات لإقناع لوكاس فاسكيز صفقة ثأرية.. الكشف عن سبب اهتمام ليفربول بضم رودريجو تقرير: الكشف عن وريث الرقم 10 في ريال مدريد كادينا سير: بعد 6 أشهر في سيتي.. فيتور ريس على رادار جيرونا تقرير: برشلونة يتواصل مع دومفريس.. والشرط الجزائي يغريه لسرعة الحسم روجيري: اللعب مع جريزمان وألفاريز يصيبني بالقشعريرة.. وهذا سبب تلقيبي بالنمر رومانو: برشلونة يتم صفقة راشفورد.. موعد وصوله وتقديمه المتوقع
أخر الأخبار
"يريد أكثر من مبابي".. سبب تعقد مفاوضات تجديد فينيسيوس وخطوة ريال مدريد القادمة 28 دقيقة | ميركاتو
رومانو: حقيقة مفاوضات مانشستر يونايتد مع جيوكيريس 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من ريال مدريد إلى الدرجة الثانية؟ محاولات لإقناع لوكاس فاسكيز 35 دقيقة | الدوري الإسباني
صفقة ثأرية.. الكشف عن سبب اهتمام ليفربول بضم رودريجو 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الكشف عن وريث الرقم 10 في ريال مدريد 42 دقيقة | الدوري الإسباني
مهاجم مقابل جناح.. صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي 50 دقيقة | ميركاتو
اعتذار الهلال عن عدم المشاركة في السوبر السعودي.. والاتحاد يؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة 58 دقيقة | سعودي في الجول
سكاي: تم الاتفاق.. إيدرسون يقترب من جالاتاسراي وشرط أخير يتبقى ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن
/articles/509673/موندو-ديبورتيفو-الجراحة-أو-الرحيل-تير-شتيجن-خارج-رحلة-برشلونة-الآسيوية