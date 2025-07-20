محرز: الدوري السعودي من أقوى 5؟ لا أتفق مع رونالدو.. وهذا رأيي في انضمام ميسي

الأحد، 20 يوليه 2025 - 23:04

كتب : FilGoal

رياض محرز - أهلي جدة

عارض رياض محرز نجم الأهلي السعودي رأي كريستيانو رونالدو نجم النصر بشأن وجود الدوري في الوقت الحالي بين أفضل 5 في العالم.

رياض محرز

النادي : الأهلي

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

كريستيانو رونالدو

النادي : النصر

الأهلي

وقال محرز في تصريحاته لصحيفة ليكيب الفرنسية: "لا أتفق معه. الدوريات الـ 5 لا تزال الأفضل ولكنا لسنا بعيدين عنهم".

وأوضح "الهدف ليس أن يصبح كذلك حاليا بل هي رؤية طويلة الأمد، ونحن اللاعبون الذين أتوا مبكرا بمثابة الرواد، ونساعد على جعل الدوري أقوى وهو يتطور بالفعل".

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وعن إمكانية تعاقد الراقي مع ميسي قال: "لا أعلم إن كان سيحدث، ولكن إن حدث فسيكون أمرا لا يصدق بالنسبة لنا أن نحظى بأفضل لاعب في التاريخ معنا".

وعن لقب دوري أبطال آسيا مع الأهلي قال: "كان بالنسبة لي من المهم أن أحقق شيئا للنادي الأهلي".

واختتم "كنت حريصا على الفوز بهذه البطولة لأنه إنجاز غير مسبوق بتاريخ الأهلي، لأنه فاز سابقا بالدوري لكنه لم يحقق البطولة الآسيوية من قبل".

ويلعب محرز مع الأهلي منذ انتقاله من مانشستر سيتي في صيف 2023.

وتمكن الجزائري من تحقيق بطولة آسيا مع الأهلي بنهاية الموسم الماضي.

ولعب محرز في صفوف سيتي منذ انتقاله إليه في 2018 قادما من ليستر سيتي، واستمر مع الفريق حتى صيف 2023.

وخاض الجزائري 236 مباراة مع مانشستر سيتي، وسجل خلالها 78 هدفا وفاز بـ 11 لقبا.

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