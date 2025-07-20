كادينا سير: بعد 6 أشهر في سيتي.. فيتور ريس على رادار جيرونا
الأحد، 20 يوليه 2025 - 22:59
كتب : FilGoal
يحاول جيرونا التعاقد مع فيتور ريس مدافع مانشستر سيتي.
فيتور ريس
النادي : مانشستر سيتي
وبحسب نيلا سولا صحفي كادينا سير، فإن جيرونا يسعى لاقتناص البرازيلي الواعد من سيتي.
وكان ريس ثاني صفقات مانشستر سيتي الرسمية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 35 مليون يورو.
ووقع ريس على عقد لمدة 4 مواسم ونصف مع مانشستر سيتي.
Bem-vindo, Vitor Reis! pic.twitter.com/y5rDWFl8Cu— Manchester City (@ManCity) January 21, 2025
ريس يبلغ من العمر 19 عاما ويشغل مركز قلب الدفاع.
ولعب ريس مع الفريق الأول لبالميراس منذ يونيو 2024.
وشارك الشاب البرازيلي في 33 مباراة مع بالميراس ما بين الفريق الأول وفريق الشباب الموسم الماضي بمختلف المسابقات.
وأنهى مانشستر سيتي الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة.
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