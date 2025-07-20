كادينا سير: بعد 6 أشهر في سيتي.. فيتور ريس على رادار جيرونا

الأحد، 20 يوليه 2025 - 22:59

كتب : FilGoal

توقيع فيتور ريس لمانشستر سيتي

يحاول جيرونا التعاقد مع فيتور ريس مدافع مانشستر سيتي.

وبحسب نيلا سولا صحفي كادينا سير، فإن جيرونا يسعى لاقتناص البرازيلي الواعد من سيتي.

وكان ريس ثاني صفقات مانشستر سيتي الرسمية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 35 مليون يورو.

ووقع ريس على عقد لمدة 4 مواسم ونصف مع مانشستر سيتي.

ريس يبلغ من العمر 19 عاما ويشغل مركز قلب الدفاع.

ولعب ريس مع الفريق الأول لبالميراس منذ يونيو 2024.

وشارك الشاب البرازيلي في 33 مباراة مع بالميراس ما بين الفريق الأول وفريق الشباب الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

وأنهى مانشستر سيتي الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة.

فيتور ريس مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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