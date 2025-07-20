وكيله: صفقة مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي كانت صعبة جدا

الأحد، 20 يوليه 2025 - 22:58

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - الزمالك - زد

وصف سيد مرعي وكيل أعمال مصطفى شلبي انتقاله من الزمالك إلى البنك الأهلي بالصفقة الصعبة.

وقال مرعي عبر قناة أون سبورت: "انتقال مصطفى شلبي من الزمالك إلى البنك الأهلي كانت صفقة صعبة جدا (صفقة جملي)".

وأضاف "أشرف نصار أدار صفقة مصطفى شلبي بشكل احترافي وحسمها مثلما حسم الكثير من الصفقات للبنك الأهلي".

أخبار متعلقة:
البنك الأهلي يضم مصطفى شلبي من الزمالك خبر في الجول - للانتقال لـ البنك.. مصطفى شلبي يستعد للحصول على الاستغناء من الزمالك خبر في الجول – شلبي يوافق على الانتقال إلى البنك الأهلي.. وربيع يقترب من الزمالك

وأكمل "شلبي من أفضل الأجنحة في مصر وهو لاعب محترم ويستطيع التألق في مكان آخر يساعده على تحقيق طموحه".

وأتم تصريحاته "مصطفى شلبي واجه عدم توفيق في الفترة الأخيرة مع الزمالك ورحيله كان بالاتفاق بين كل الأطراف".

وأعلن نادي البنك الأهلي التعاقد رسميا مع مصطفى شلبي لاعب الزمالك.

ووقع مصطفى شلبي على عقود انتقاله إلى البنك الأهلي في وجود أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي.

واتفق اللاعب اتفق على جدولة مستحقاته مع الزمالك، وسيعقد جلسة مع البنك الأهلي لإنهاء كافة الأمور التعاقدية.

وبذلك يكمل البنك الأهلي صفقته مع الزمالك بعدما حصل على خدمات كل من مصطفى شلبي وسيد عبد الله.

مقابل انتقال أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي إلى الزمالك والذي سيعلن عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

مصطفى شلبي انضم للزمالك من إنبي في أكتوبر 2022، ليقضي مع الأبيض ثلاثة مواسم.

ومع الزمالك، سجل صاحب الـ30 عاما 15 هدفا وصنع 15 آخرين في 102 مباراة. وتوج ببطولة كونفدرالية، وبطولة كأس سوبر إفريقي، وبطولة كأس مصر.

الزمالك مصطفى شلبي البنك الأهلي
نرشح لكم
كايد: الانضمام للزمالك كان حلم والدي.. وأسعى للتتويج بجميع البطولات لاعب الزمالك المحتمل – تيدي أوكو.. تعلم المراوغات مع محرز ورفض البطولات الأوروبية الشناوي: لم نحظَ بفترة إعداد منذ زمن.. وهذه رسالتي للراحلين الخامس.. الزمالك يتعاقد مع آدم كايد مران الأهلي في تونس - اجتماع بين ريبيرو وجهازه المعاون البنك الأهلي يضم مصطفى شلبي من الزمالك أحمد رفاعي يعلن عبر في الجول انتقاله من الزمالك إلى غزل المحلة اليوم السعودية: أمير توفيق يتولى منصب مدير قطاع التسويق بأهلي جدة
أخر الأخبار
روما يتعاقد مع المغربي نائل العيناوي قادما من لانس 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: الجراحة أو الرحيل.. تير شتيجن خارج رحلة برشلونة الآسيوية 30 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة ليفربول - غياب كييزا.. وتواجد الصفقات الجديدة بجولة آسيا التحضيرية 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
محرز: الدوري السعودي من أقوى 5؟ لا أتفق مع رونالدو.. وهذا رأيي في انضمام ميسي ساعة | سعودي في الجول
كادينا سير: بعد 6 أشهر في سيتي.. فيتور ريس على رادار جيرونا ساعة | ميركاتو
وكيله: صفقة مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي كانت صعبة جدا ساعة | الدوري المصري
كايد: الانضمام للزمالك كان حلم والدي.. وأسعى للتتويج بجميع البطولات ساعة | الدوري المصري
لاعب الزمالك المحتمل – تيدي أوكو.. تعلم المراوغات مع محرز ورفض البطولات الأوروبية ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن
/articles/509669/وكيله-صفقة-مصطفى-شلبي-إلى-البنك-الأهلي-كانت-صعبة-جدا