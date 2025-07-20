وكيله: صفقة مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي كانت صعبة جدا

وصف سيد مرعي وكيل أعمال مصطفى شلبي انتقاله من الزمالك إلى البنك الأهلي بالصفقة الصعبة.

وقال مرعي عبر قناة أون سبورت: "انتقال مصطفى شلبي من الزمالك إلى البنك الأهلي كانت صفقة صعبة جدا (صفقة جملي)".

وأضاف "أشرف نصار أدار صفقة مصطفى شلبي بشكل احترافي وحسمها مثلما حسم الكثير من الصفقات للبنك الأهلي".

وأكمل "شلبي من أفضل الأجنحة في مصر وهو لاعب محترم ويستطيع التألق في مكان آخر يساعده على تحقيق طموحه".

وأتم تصريحاته "مصطفى شلبي واجه عدم توفيق في الفترة الأخيرة مع الزمالك ورحيله كان بالاتفاق بين كل الأطراف".

وأعلن نادي البنك الأهلي التعاقد رسميا مع مصطفى شلبي لاعب الزمالك.

ووقع مصطفى شلبي على عقود انتقاله إلى البنك الأهلي في وجود أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي.

واتفق اللاعب اتفق على جدولة مستحقاته مع الزمالك، وسيعقد جلسة مع البنك الأهلي لإنهاء كافة الأمور التعاقدية.

وبذلك يكمل البنك الأهلي صفقته مع الزمالك بعدما حصل على خدمات كل من مصطفى شلبي وسيد عبد الله.

مقابل انتقال أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي إلى الزمالك والذي سيعلن عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

مصطفى شلبي انضم للزمالك من إنبي في أكتوبر 2022، ليقضي مع الأبيض ثلاثة مواسم.

ومع الزمالك، سجل صاحب الـ30 عاما 15 هدفا وصنع 15 آخرين في 102 مباراة. وتوج ببطولة كونفدرالية، وبطولة كأس سوبر إفريقي، وبطولة كأس مصر.