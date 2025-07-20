كايد: الانضمام للزمالك كان حلم والدي.. وأسعى للتتويج بجميع البطولات

الأحد، 20 يوليه 2025 - 22:52

كتب : FilGoal

آدم كايد

شدد آدم كايد لاعب الزمالك على أن انضمامه للأبيض كان حلم والده.

آدم كايد

النادي : أن آي سي بريدا

الزمالك

وأعلن الزمالك ضم كايد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بريدا الهولندي.

وقال كايد عبر المركز الإعلامي للزمالك: "لم أتردد في قبول عرض الزمالك خاصة وأنه فريق كبير في إفريقيا والشرق الأوسط وله شعبية كبيرة في فلسطين".

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وتابع "حرصت على اصطحاب والدي معي إلى القاهرة أثناء توقيع العقود مع الزمالك لأن ذلك كان من أحلامه".

وأضاف "أتمنى أن أكون إضافة للزمالك وسأبذل قصارى جهدي من أجل الظهور بأفضل صورة".

وأتم "أطمح لتحقيق كافة البطولات التي سأشارك فيها مع الزمالك من أجل إسعاد الجماهير التي تضرب المثل في مساندة الفريق باستمرار".

وأصبح كايد خامس صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع عمرو ناصر وأحمد شريف وشيكو بانزا والمهدي سليمان.

آدم كايد الزمالك
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