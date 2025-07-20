الشناوي: لم نحظَ بفترة إعداد منذ زمن.. وهذه رسالتي للراحلين

الأحد، 20 يوليه 2025 - 22:36

كتب : FilGoal

تحية محمد الشناوي - جماهير الأهلي

أبدى محمد الشناوي قائد فريق الأهلي سعادته بإقامة معسكر إعداد في تونس لأول مرة منذ عدة سنوات بعد فترة تلاحم المواسم.

وقال الشناوي في تصريحاته عبر صفحات النادي: "لم نحظَ بفترة إعداد منذ وقت طويل ونريد استغلال ذلك قبل بداية الموسم الجديد. نحتاج للتركيز على الجانب البدني وكذلك الفني مع وصول الصفقات الجديدة أيضا".

وأضاف "يجب أن يقام المعسكر في مكان بعيد حتى تكون الأجواء هادئة ويركز الجميع على معسكر الإعداد. نحتاج للتعرف على أفكار الجهاز الفني بشكل أكبر، وهذا أمر تسهله فترة الإعداد".

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وأوضح "وجود نظام محدد ومواعيد محددة للمباريات ونهاية الموسم أمر مريح للغاية بالنسبة لنا كلاعبين، ويسهل علينا تنظيم فترات التدريب والراحة".

وتابع "كل الفرق ستصبح أقوى وأرى أن الموسم المقبل سيكون أصعب ولكن من مصلحة الجميع أن تكون البطولة قوية. لدينا نظام لا يتغير ولا نفكر إلا في النادي والبطولة".

وأكمل "هناك أشياء أفعلها لأني قائد للفريق، ولكن بالنسبة لي أنا لاعب مثل البقية".

وواصل "هناك الكثير من اللاعبين القدامى مثل شريف وأفشة ونتحدث معا بشكل أكبر داخل غرفة الملابس. أي لاعب جديد نتحدث معه وندخله في الأجواء سريعا حتى لا يشعر بأنه غريب. وأغلبنا نعرف بعضنا البعض من منتخب مصر".

وأضاف "الكل يتمنى اللعب في النادي الأهلي، واللاعبون الذين رحلوا كانوا مخلصين طوال فترة لعبهم وصنعوا تاريخا هنا وحققوا بطولات ونحن نحترمهم".

واختتم "الجمهور يريد البطولة ليفرح ونحن نريد البطولة لنكتب تاريخا لنا ونسعدهم، وبالتالي هدفنا مشترك".

محمد الشناوي الأهلي الدوري المصري
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