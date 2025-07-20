منتخب مصر للشباب يتعادل مع الكويت الأولمبي وديا

الأحد، 20 يوليه 2025 - 22:25

كتب : FilGoal

مصر أمام المغرب - أمم إفريقيا للشباب

تعادل منتخب مصر للشباب مع منتحب الكويت الأولمبي بدون أهداف وديا.

وأقيمت المباراة بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

المباراة كانت هي الثانية التي يخوضها الفريقين خلال أيام قليلة.

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وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقاد المباراة تحكيميا المصري محمد عباس قابيل.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

ويلعب منتخب مصر كأس العالم للشباب المقرر في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر القادمين، ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب تشيلي البلد المنظم، ونيوزيلندا، واليابان.

منتخب مصر للشباب
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