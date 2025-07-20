رومانو: جالاتاسراي يتمم اتفاقه مع نابولي لضم أوسيمين.. بند يمنعه من العودة لإيطاليا

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي عن توصل جالاتاسراي لاتفاق مع نابولي لضم لاعبه فيكتور أوسيمين.

وفقا لرومانو فإن جالاتاسراي سيتعاقد مع اللاعب مقابل 75 مليون يورو يتم دفعهم على قسطين و5 ملايين أخرى كإضافات.

كما سيحصل نابولي على 10% من نسبة إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

وسيتواجد بند في عقد اللاعب يمنعه من الانتقال لأي فريق إيطالي لمدة موسمين.

وأوضحت التقارير إلى أن نابولي يرغب في رؤية الأوراق المالية وتحليلها عن طريق محاميّ النادي لضمان الحصول على قيمة الصفقة قبل أن يتم التعاقد بشكل نهائي.

وقضى النيجيري الموسم الماضي معارا للأسود التركي وفي الصيف الجاري رفض أكثر من عرض ضخم للانتقال للهلال السعودي.

وساهم أوسيمين في تتويج الفريق بلقب الدوري التركي، وأنهى الموسم وفي رصيده 37 هدفا بقميص الأسود كأفضل هداف أجنبي في موسم واحد بتاريخ النادي.

صاحب الـ 26 عاما شارك مع نابولي في 133 مباراة وسجل 76 هدفا وصنع 18 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الإيطالي.

وبات النيجيري أول لاعب إفريقي يتوج بجائزة هداف الدوري الإيطالي عبر التاريخ في موسم 2022-23.