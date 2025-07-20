الأولى في معسكر تونس.. المصري يتعادل مع الصفاقسي وديا

في مباراته الدولية الأولى بمعسكر تونس، تعادل المصري مع الصفاقسي بهدف لكل فريق.

وشهدت المباراة مشاركة حارس المرمى عاصم ثروت للمرة الأولى منذ أكثر من عام بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان ثروت قد شارك للمرة الأخيرة يوم 26 مايو 2025 ضد مودرن سبورت.

كما شهدت المباراة مشاركة عمر الساعي ومنذر طمين، الصفقتين الجديدتين للفريق.

تقدّم الصفاقسي بالهدف الأول عن طريق ترافيس موتيابا، لاعب الزمالك السابق، الذي انضم للصفاقسي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتعادل المصري عن طريق عمرو سعداوي من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وسيلعب المصري خلال المعسكر مباراتين إضافيتين ضد النجم الساحلي والترجي قبل العودة إلى مصر.

وأنهى المصري الدوري في الموسم الماضي في المركز الرابع، ليتأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية على التوالي.