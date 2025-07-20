كرة نسائية – الأهلي يضم المهاجمة الفلسطينية نور يوسف
الأحد، 20 يوليه 2025 - 21:15
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المهاجمة الفلسطينية نور يوسف لتدعيم فريق كرة القدم للسيدات.
ووقعت اللاعبة مع الأهلي لمدة موسمين، وذلك بعد أن كانت تلعب ضمن صفوف فيكتوريا برلين الألماني.
نور يوسف البالغة من العمر 20 عاما تلعب أيضا للمنتخب الفلسطيني للكرة النسائية.
وتعد نور يوسف هي الصفقة الثانية لفريق كرة القدم النسائية بعد الغانية ميرسي أتوبرا.
وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري المصري للسيدات خلف مسار البطل.
بينما فاز الأهلي ببطولة كأس مصر لأول مرة بعد التغلب في النهائي على وادي دجلة.
ليلعب الأهلي ضد مسار في السوبر المصري لكرة القدم للسيدات في افتتاح الموسم المقبل.
نرشح لكم
تنس - أنس جابر تعلن ابتعادها عن الملاعب لأجل غير مسمى بمشاركة 17 فريقا.. إجراء قرعة الدوري المصري سيدات 2025-2026 مليون جنيه إسترليني.. أرسنال يضم أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم النسائية كرة نسائية – الأهلي يتعاقد مع الغانية ميرسي أتوبرا سلة - منتخب مصر للسيدات يحقق ثالث انتصاراته أمام رواندا في بطولة النخبة الإفريقية تنس - إيجا شفيونتيك تحصد لقب ويمبلدون لأول مرة في 57 دقيقة كأس إفريقيا للسيدات - ثلاثي مصري في طاقم تحكيم مباراة غانا ومالي اتحاد الكرة يعلن إجراء قرعة دوري السيدات 17 يوليو