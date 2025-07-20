كرة نسائية – الأهلي يضم المهاجمة الفلسطينية نور يوسف

الأحد، 20 يوليه 2025 - 21:15

كتب : FilGoal

نور يوسف لاعبة الأهلي للكرة النسائية

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المهاجمة الفلسطينية نور يوسف لتدعيم فريق كرة القدم للسيدات.

ووقعت اللاعبة مع الأهلي لمدة موسمين، وذلك بعد أن كانت تلعب ضمن صفوف فيكتوريا برلين الألماني.

نور يوسف البالغة من العمر 20 عاما تلعب أيضا للمنتخب الفلسطيني للكرة النسائية.

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وتعد نور يوسف هي الصفقة الثانية لفريق كرة القدم النسائية بعد الغانية ميرسي أتوبرا.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري المصري للسيدات خلف مسار البطل.

بينما فاز الأهلي ببطولة كأس مصر لأول مرة بعد التغلب في النهائي على وادي دجلة.

ليلعب الأهلي ضد مسار في السوبر المصري لكرة القدم للسيدات في افتتاح الموسم المقبل.

الأهلي كرة نسائية نور يوسف
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