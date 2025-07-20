نابولي يتعاقد مع مدافع بولونيا

أعلن نابولي تعاقده مع المدافع الهولندي سام بيوكيما قادما من بولونيا.

الصفقة كلفت نابولي مبلغ 30 مليون يورو.

ووقع صاحب الـ 26 عاما على عقد لمدة 5 مواسم مع نابولي.

وانضم بيكويما لبولونيا في 2023 قادما من ألكامار الهولندي.

وشارك اللاعب في 47 مباراة خلال الموسم الماضي وصنع هدفين وأسهم في تتويج بولونيا بكأس إيطاليا.

ولم يسبق للمدافع الانضمام لمنتخب هولندا في أي مرة سابقة.

وأصبح بيكويما سابع صفقات نابولي خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع نوا لانج ولورينزو لوكاس ولوكا ماريانوتشي وماتياس فيرانتي وكيفن دي بروين وإيمانويل راو.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي للمرة الرابعة في تاريخه وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.