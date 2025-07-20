نابولي يتعاقد مع مدافع بولونيا

الأحد، 20 يوليه 2025 - 21:06

كتب : FilGoal

سام بيكويما

أعلن نابولي تعاقده مع المدافع الهولندي سام بيوكيما قادما من بولونيا.

الصفقة كلفت نابولي مبلغ 30 مليون يورو.

ووقع صاحب الـ 26 عاما على عقد لمدة 5 مواسم مع نابولي.

أخبار متعلقة:
رقم جديد لـ دي بروين مع نابولي تقارير: نابولي يتجاهل نونيز من أجل لورينزو لوكا.. والهلال يتابع مؤتمر دي بروين عن ارتداء القميص 10 مع نابولي.. وسبب انتقاله لبطل إيطاليا سكاي: لانج يخضع للكشف الطبي تمهيدا للانضمام لـ نابولي

وانضم بيكويما لبولونيا في 2023 قادما من ألكامار الهولندي.

وشارك اللاعب في 47 مباراة خلال الموسم الماضي وصنع هدفين وأسهم في تتويج بولونيا بكأس إيطاليا.

ولم يسبق للمدافع الانضمام لمنتخب هولندا في أي مرة سابقة.

وأصبح بيكويما سابع صفقات نابولي خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع نوا لانج ولورينزو لوكاس ولوكا ماريانوتشي وماتياس فيرانتي وكيفن دي بروين وإيمانويل راو.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي للمرة الرابعة في تاريخه وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

نابولي بولونيا سام بيكويما
نرشح لكم
قائمة ليفربول - غياب كييزا.. وتواجد الصفقات الجديدة بجولة آسيا التحضيرية لاعب الزمالك المحتمل – تيدي أوكو.. تعلم المراوغات مع محرز ورفض البطولات الأوروبية رومانو: جالاتاسراي يتمم اتفاقه مع نابولي لضم أوسيمين.. بند يمنعه من العودة لإيطاليا تقرير: برشلونة يتواصل مع دومفريس.. والشرط الجزائي يغريه لسرعة الحسم تدخل أموريم يفاجئ أرسنال.. مانشستر يونايتد ينقض على جيوكيريس بعرض أكبر رومانو: برشلونة يتم صفقة راشفورد.. موعد وصوله وتقديمه المتوقع فوتبول إيطاليا: يوفنتوس يحدد سعر بيع تيموثي وياه برشلونة يعلن غياب لاعبه عن جولة آسيا بسبب الإصابة
أخر الأخبار
قائمة ليفربول - غياب كييزا.. وتواجد الصفقات الجديدة بجولة آسيا التحضيرية 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
محرز: الدوري السعودي من أقوى 5؟ لا أتفق مع رونالدو.. وهذا رأيي في انضمام ميسي 22 دقيقة | سعودي في الجول
كادينا سير: بعد 6 أشهر في سيتي.. فيتور ريس على رادار جيرونا 27 دقيقة | ميركاتو
وكيله: صفقة مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي كانت صعبة جدا 28 دقيقة | الدوري المصري
كايد: الانضمام للزمالك كان حلم والدي.. وأسعى للتتويج بجميع البطولات 34 دقيقة | الدوري المصري
لاعب الزمالك المحتمل – تيدي أوكو.. تعلم المراوغات مع محرز ورفض البطولات الأوروبية 40 دقيقة | ميركاتو
الشناوي: لم نحظَ بفترة إعداد منذ زمن.. وهذه رسالتي للراحلين 49 دقيقة | الدوري المصري
منتخب مصر للشباب يتعادل مع الكويت الأولمبي وديا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن
/articles/509661/نابولي-يتعاقد-مع-مدافع-بولونيا