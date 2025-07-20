مران الأهلي في تونس - اجتماع بين ريبيرو وجهازه المعاون

عقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مع الطاقم المعاون له، على هامش معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

وناقش المدير الفني مع الجهاز المعاون مستجدات البرنامج التدريبي الخاص بفترة المعسكر، والمباريات الودية التي يخوضها الفريق في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب.

وخاض الفريق مرانا ظهر اليوم الأحد على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة بمدينة طبرقة، حيث اشتمل على العديد من الفقرات البدنية والجوانب الخططية المتنوعة.

وكان الجهاز الفني قام برفع الحمل البدني للاعبين خلال المران الأخير أمس السبت، حيث تدرب الفريق على فترتين صباحا ومساءً في ضوء البرنامج الخاص بفترة الإعداد.

يأتي ذلك في ثالث أيام تواجد الأهلي في مدينة طبرقة التونسية لخوض معسكره.

وتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تونس كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة، ووسام أبو علي الذي اقترب من الرحيل.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المواجهات التالية:

يوم 21 يوليو ضد الملعب التونسي

يوم 25 يوليو ضد البنزرتي

وتبث قناة الأهلي المباراتين في الثامنة مساء من يومي 21 و25 يوليو.