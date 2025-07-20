تقرير: برشلونة يتواصل مع دومفريس.. والشرط الجزائي يغريه لسرعة الحسم

الأحد، 20 يوليه 2025 - 19:09

كتب : FilGoal

دومفريس - إنتر

يواصل برشلونة اهتمامه بضم دينزيل دومفريس ظهير إنتر الإيطالي.

وبحسب صحيفة "أس" فقد تواصل برشلونة بالفعل مع الدائرة المحيطة بالظهير الهولندي.

وهناك شرط جزائي في عقد دومفريس قيمته 25 مليون يورو، وينتهي هذا الشرط في 31 يوليو.

ونجح إنتر قبل بضعة أسابيع في تجديد عقد دومفريس حتى صيف 2028، بعد أن كان ينتهي بنهاية الموسم الماضي.

وحصل دومفريس على 6 بطولات مع إنتر، وهم الدوري الإيطالي، والسوبر الإيطالي 3 مرات، وكأس إيطاليا مرتين.

وتعاقد إنتر مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في صيف 2021 مقابل 14 مليون يورو قادما من بي إس في أيندهوفن.

وجاء التعاقد مع دومفريس بسبب بيع أشرف حكيمي وقتها إلى باريس سان جيرمان مقابل 68 مليون يورو.

واضطر إنتر إلى بيع حكيمي إلى باريس سان جيرمان بسبب المشاكل المادية التي مر بها النادي وقتها جراء وباء كورونا والخسائر المادي التي استمرت لوقتها.

ولعب دومفريس مع إنتر 137 مباراة وسجل 12 هدف وصنع 20 آخرين.

برشلونة إنتر الدوري الإسباني دومفريس
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