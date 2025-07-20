البنك الأهلي يضم مصطفى شلبي من الزمالك

أعلن نادي البنك الأهلي التعاقد رسميا مع مصطفى شلبي لاعب الزمالك.

ووقع مصطفى شلبي على عقود انتقاله إلى البنك الأهلي في وجود أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي.

وحصل مصطفى شلبي على الاستغناء الخاص به من الزمالك ليتمم انتقاله إلى البنك الأهلي.

واتفق اللاعب اتفق على جدولة مستحقاته مع الزمالك، وسيعقد جلسة مع البنك الأهلي لإنهاء كافة الأمور التعاقدية.

وبذلك يكمل البنك الأهلي صفقته مع الزمالك بعدما حصل على خدمات كل من مصطفى شلبي وسيد عبد الله.

مقابل انتقال أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي إلى الزمالك والذي سيعلن عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

مصطفى شلبي انضم للزمالك من إنبي في أكتوبر 2022، ليقضي مع الأبيض ثلاثة مواسم.

ومع الزمالك، سجل صاحب الـ30 عاما 15 هدفا وصنع 15 آخرين في 102 مباراة. وتوج ببطولة كونفدرالية، وبطولة كأس سوبر إفريقي، وبطولة كأس مصر.