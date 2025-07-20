رومانو: برشلونة يتم صفقة راشفورد.. موعد وصوله وتقديمه المتوقع

الأحد، 20 يوليه 2025 - 18:45

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن

يقترب برشلونة من الإعلان رسميا عن ضم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فقد أنهى برشلونة الأوراق اللازمة لإتمام صفقة راشفورد وسيدفع 14 مليون يورو إجمالا لتغطية راتبه.

وقبل راشفورد تخفيض راتبه بنسبة 15%، بينما تتضمن الصفقة تتضمن حق شراء مقابل 30 مليون يورو.

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وعلى عكس ما تم تداوله عن نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو، فقد قرر راشفورد الوثوق ببرشلونة دون الحاجة إلى ضمانات بشأن تسجيله.

وكان المهاجم الإنجليزي يريد فقط الانضمام إلى برشلونة.

راشفورد الآن جاهز للسفر ومن المتوقع أن يصل إلى برشلونة مساء اليوم الأحد، على أن يخضع للفحص الطبي غدا الإثنين.

ومن المتوقع أن يتم تقديم اللاعب والإعلان عن الصفقة يوم الثلاثاء، على أن يسافر مع الفريق يوم الخميس في الجولة الآسيوية.

ويبحث برشلونة على لاعب هجومي يستطيع شغل مركزي الجناح والمهاجم ويرى في راشفورد خيارا جذابا.

وينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد صيف 2028، وعاد ليونايتد من جديد بعد إعارة مع نادي أستون فيلا يناير الماضي.

وشارك راشفورد مع أستون فيلا الموسم الماضي في 17 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 أهداف.

راشفورد خاض مسيرته كاملة مع الشياطين الحمر، ولم يخرج من النادي سوى في فترة الإعارة.

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