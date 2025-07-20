أحمد رفاعي يعلن عبر في الجول انتقاله من الزمالك إلى غزل المحلة

أعلن أحمد رفاعي لاعب الزمالك السابق الانتقال إلى غزل المحلة وذلك عبر FilGoal.com.

وقال رفاعي عبر FilGoal.com: "وقعت مع غزل المحلة لمدة موسمين".

ةودع أحمد رفاعي لاعب الزمالك النادي وجماهيره وذلك بعدما رحل عن القلعة البيضاء وانتقل إلى غزل المحلة.

وكتب رفاعي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. رب المرة اللي ضاعت هو نفسه رب المرات الجاية كل أمور ربنا خير وكل عوضه جميل بعد 13 سنة داخل نادي الزمالك يتم انتهاء تعاقدي شكرا نادي الزمالك شكرا جمهور الزمالك العظيم على الدعم والمساندة في كل اللحظات وواثق أن هذا الدعم هيستمر معايا في كل خطوه همشيها في مسيرتي".

وكان الزمالك جدد عقد المدافع الشاب في ديسمبر 2024 لمدة 5 مواسم.

ولم يتواجد اسم رفاعي صاحب الـ 22 عاما في قائمة الزمالك الأولى للموسم المقبل ليرحل عن صفوف الأبيض.

ووصلت تعاقدات غزل المحلة حتى الآن إلى 8 صفقات بالتعاقد مع كل من رحيم شوماري وشي بوندي وأحمد عتمان ويوسف العزب ومحمد أرموشة ومصطفى أوفا وأحمد شوشة وأحمد العش.

ويقود زعيم الفلاحين فنيا علاء عبد العال الذي تولى المهمة بدءا من الصيف الجاري.

وأنهى غزل المحلة منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الأخير الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط.

من هو أحمد رفاعي؟

بدأ مسيرته الكروية في الزمالك، حيث دخله عبر بوابة الاختبارات في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

تدرج عبر الاختبارات حتى وقع للنادي، بعد أن وقع عليه اختيار الراحل عادل عبد المعطي، محمود ياسين هو أول مدرب له في الزمالك.

وحصل مع الزمالك على عدة بطولات للناشئين مثل دوري الجمهورية ودوري الجيزة.

أبدى رغبته في اللعب رفقة فيرجيل فان دايك، ولذلك أطلق عليه زملائه فان دايك.

شارك في نهاية موسم 2021-22 أمام إيسترن كومباني تحت قيادة فيريرا لأول مرة.

رغم وصول عروض سعودية لضمه لكنه استمر بقميص الأبيض، ثم شارك الموسم الماضي مع جوزيه جوميز ضد المقاولون العرب.