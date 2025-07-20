اتحاد الكرة يعيد قرعة مجموعة بدوري القسم الثاني ب بسبب انسحاب مركز شباب تلا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إعادة قرعة المجموعة الثالثة أ لدوري القسم الثاني ب.

وستقام القرعة الجديدة بعد غدا الثلاثاء.

وجاءت إعادة القرعة بسبب انسحاب فريق مركز تنمية الشبابية بتلا من الدوري.

وانسحب تلا بسبب تعرضه لإيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مديونية النادي والمقدرة بـ 85 ألف جنيه لثلاثة لاعبين أجانب.

وكان تلا قد قرر المشاركة بفريق مواليد 2007 إذا لم يوافق الاتحاد على انسحابه من الدوري.

وأصبح تلا ثاني الفرق المنسحبة من دوري القسم الثاني ب بعد أسمنت أسيوط الذي انسحب اعتراضا على مشاركة فرق من الجيزة بمجموعة الصعيد.