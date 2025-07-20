برشلونة يعلن غياب لاعبه عن جولة آسيا بسبب الإصابة

أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب لاعبه إبراهيم ديارا عن جولة اليابان وكوريا الجنوبية استعدادا للموسم الجديد.

وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عن الجولة بسبب إصابته بتمزق في عضلة الفخذ اليمنى.

كما أن عودة اللاعب سوف تتحدد بناء على مدى تطور حالته بعد الإصابة.

الجناح المالي البالغ من العمر 18 عاما يعد من أبرز المواهب الإفريقية في الوقت الحالي.

ويجيد إبراهيم ديارا اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، وأيضا صانع الألعاب.

وتم تصعيده للفريق الأول لبرشلونة أول مرة في الموسم الماضي تحت قيادة هانز فليك.