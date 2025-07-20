اتحاد جدة السعودي يكشف قميص الموسم المقبل

الأحد، 20 يوليه 2025 - 17:53

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة - القادسية - نهائي كأس خادم الحرمين

كشف نادي اتحاد جدة السعودي قميصه الأساسي الذي سيلعب به منافسات موسم 2025-2026، والمقدم من شركة نايكي.

وأعلن اتحاد جدة شكل القميص الجديد للموسم المقبل يوم الأحد.

ويتكون القميص من اللونين الأصفر والأسود.

أخبار متعلقة:
اليوم السعودية: أمير توفيق يتولى منصب مدير قطاع التسويق بأهلي جدة الكشف عن منافسي الأهلي في وديات تونس.. والقناة الناقلة خبر في الجول - للانتقال لـ البنك.. مصطفى شلبي يستعد للحصول على الاستغناء من الزمالك مصدر من الاتحاد لـ في الجول: نتفاوض مع المصري لضم لاعبه.. ومركز آخر يحتاج للتدعيم

ومن المتوقع أن يظهر القميص لأول مرة في المباريات الرسمية خلال كأس السوبر السعودي الشهر المقبل.

ويلعب اتحاد جدة بطل الدوري ضد النصر يوم 19 أغسطس، فيما يلعب الهلال أمام القادسية في اليوم التالي.

وتقام المباراة النهائية يوم 23 أغسطس.

Image

ويُشارك في النسخة الجديدة، طبقًا للائحة، بطل الدوري ووصيفه، وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستفاد النصر من فوز اتحاد جدة باللقبين ليلعب السوبر بصفته ثالث الدوري.

ومن المتوقع أن ينسحب الهلال من المسابقة بسبب حاجة لاعبيه للراحة عقب المشاركة في كأس العالم للأندية.

اتحاد جدة
نرشح لكم
الشرق الأوسط: الهلال يُصر على الانسحاب من كأس السوبر السعودي النصر يتراجع عن قرار استبعاد لاعبه من معسكر النمسا رغم اهتمام النصر.. بونيفاس يؤكد البقاء مع ليفركوزن الرياضية: محاولات لإقناع الهلال بالعدول عن قراره بشأن السوبر السعودي تيليجراف: رقم مهول.. نيوكاسل يحدد سعر بيع إيزاك نائب رئيس برشلونة يقترب من النصر السعودي العودة حيث بدأ؟ رومانو: أتليتك بلباو يبدأ مفاوضاته لضم لابورت الرياضية: هداف الدوري الإيطالي يجتاز الكشف الطبي للقادسية السعودي
أخر الأخبار
رومانو: مانشستر يونايتد يبدأ اتصالاته لإمكانية التعاقد مع حارس رويال أنتويرب 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: برشلونة يتواصل مع دومفريس.. والشرط الجزائي يغريه لسرعة الحسم ساعة | الدوري الإسباني
البنك الأهلي يضم مصطفى شلبي من الزمالك ساعة | ميركاتو
روجيري: اللعب مع جريزمان وألفاريز يصيبني بالقشعريرة.. وهذا سبب تلقيبي بالنمر ساعة | الدوري الإسباني
تدخل أموريم يفاجئ أرسنال.. مانشستر يونايتد ينقض على جيوكيريس بعرض أكبر ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: برشلونة يتم صفقة راشفورد.. موعد وصوله وتقديمه المتوقع ساعة | ميركاتو
أحمد رفاعي يعلن عبر في الجول انتقاله من الزمالك إلى غزل المحلة ساعة | ميركاتو
فوتبول إيطاليا: يوفنتوس يحدد سعر بيع تيموثي وياه 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509647/اتحاد-جدة-السعودي-يكشف-قميص-الموسم-المقبل