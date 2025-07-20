اتحاد جدة السعودي يكشف قميص الموسم المقبل

كشف نادي اتحاد جدة السعودي قميصه الأساسي الذي سيلعب به منافسات موسم 2025-2026، والمقدم من شركة نايكي.

وأعلن اتحاد جدة شكل القميص الجديد للموسم المقبل يوم الأحد.

ويتكون القميص من اللونين الأصفر والأسود.

انتماء لا يُقاس .. من قلوب نبضها الاتحاد 💛🖤 هنا يظهر طقمنا الجديد بهويتنا الجديدةhttps://t.co/kQzsLqonig#اتحادنا_واحد pic.twitter.com/EQM5oPKWJy — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 20, 2025

ومن المتوقع أن يظهر القميص لأول مرة في المباريات الرسمية خلال كأس السوبر السعودي الشهر المقبل.

ويلعب اتحاد جدة بطل الدوري ضد النصر يوم 19 أغسطس، فيما يلعب الهلال أمام القادسية في اليوم التالي.

وتقام المباراة النهائية يوم 23 أغسطس.

ويُشارك في النسخة الجديدة، طبقًا للائحة، بطل الدوري ووصيفه، وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستفاد النصر من فوز اتحاد جدة باللقبين ليلعب السوبر بصفته ثالث الدوري.

ومن المتوقع أن ينسحب الهلال من المسابقة بسبب حاجة لاعبيه للراحة عقب المشاركة في كأس العالم للأندية.