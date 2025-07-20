اليوم السعودية: أمير توفيق يتولى منصب مدير قطاع التسويق بأهلي جدة

الأحد، 20 يوليه 2025 - 17:11

كتب : FilGoal

حفل استاد الأهلي - أمير توفيق

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن أمير توفيق مدير التعاقدات والمدير التنفيذي لشركة الأهلي السابق سيتولى أحد المناصب الإدارية بنادي أهلي جدة السعودي.

وأوضح التقرير أن أمير توفيق سيتولى منصب مدير قطاع التسويق بشركة نادي أهلي جدة السعودي.

وذلك خلفا للإيطالية باربارا بيجي.

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ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان شركة كرة القدم بالنادي الأهلي قبول اعتذار أمير توفيق عن عدم الاستمرار في منصبه.

فقد تولى أمير توفيق منصب المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

وأفاد الأهلي عبر موقعه الرسمي: "وافقت شركة النادي الأهلي لكرة القدم على الاعتذار الذي تقدم به أمير توفيق، المدير التنفيذي للشركة، عن عدم الاستمرار في مهمته. وذلك نظرًا لارتباطه بالسفر والعمل خارج البلاد"

وأضاف "وجهت الشركة إليه الشكر عن الفترة التي تولى فيها المسؤولية، وبذل خلالها أقصى ما لديه، وكان نموذجًا رائعًا في أداء المهام المكلف بها. فضلًا عن عطائه اللا محدود وارتباطه الوثيق بالأهلي، وإعلاء مصلحة النادي في كل وقت"

وأكمل "أكدت الشركة على تقديرها لكل ما قدمه المدير التنفيذي من إنجازه للعديد من الملفات المهمة".

لا يتوفر وصف.

فيما وجه أمير توفيق الشكر لمجلس إدارة الشركة والنادي، مشيرًا إلى اعتزازه بالعمل في منظومة الأهلي على مدار سنوات طويلة.

وتولى أمير توفيق منصب مدير التعاقدات في وقت سابق، قبل أن ينتقل لمهمة المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم.

يذكر أن أمير توفيق كان لاعبا في أندية: الأهلي والمصرية للاتصالات ووادي دجلة قبل التوجه للعمل في التسويق الرياضي.

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