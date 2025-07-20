كريم وليد إلى سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم كريم وليد قادما من الأهلي.

وكشف FilGoal.com إتمام لاعب الأهلي اتفاقه للانتقال لصفوف سيراميكا كليوباترا سابقا.

وسيعود اللاعب مجددا للعب تحت قيادة علي ماهر والذي سبق أن دربه من قبل لمدة موسمين في مودرن سبورت.

يأتي ذلك بعد أسبوع من قرار الأهلي بالإبقاء على كريم وليد مع الفريق حتى إشعار آخر وفقا لما كشفه FilGoal.com سابقا.

وعلم FilGoal.com حينها أن اللاعب وقّع بالفعل على الاستغناء الموجه لنادي سيراميكا كليوباترا من أجل إتمام الانتقال.

لكن قرر الأهلي في نهاية اليوم الإبقاء على لاعب الوسط لحين إشعار آخر دون تحديد إمكانية بقاءه أو تأجيل رحيله.

ولم يتواجد كريم وليد ضمن الأسماء المسافرة إلى تونس لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.

صاحب الـ 27 عاما عاد للأهلي في 2023 بعد إعارة استمرت موسمين مع مودرن سبورت.

ومنذ عودته اكتفى بخوض 26 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات.

وخاض وليد مع الأهلي 94 مباراة وسجل خلالها 7 أهداف وصنع 2.

وبقميص مودرن سبورت شارك في 65 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 1 وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية.

وسبق أن خرج لاعب الوسط معارا من الأهلي لحرس الحدود ووادي دجلة من قبل.