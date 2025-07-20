الأعلى للإعلام يقرر استدعاء الممثل القانوني لمجلة الأهلي

قرر المجلس الأعلى للإعلام استدعاء الممثل القانوني لمجلة النادي الأهلي بعد مخالفة الضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.

وذلك بشأن عنوان المقال المنشور بالعدد رقم 2845 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2025، وما يحمله من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

كما خاطب الأعلى للإعلام نقابة الصحفيين لإعمال شؤونها فيما يخص كاتب المقال حامد عز الدين عضو النقابة.

وجاء بيان المجلس الأعلى للإعلام على النحو التالي:

بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس، قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، الآتي:

استدعاء الممثل القانوني لـ «مجلة الأهلي»، بشأن عنوان المقال المنشور بالعدد رقم 2845 الصادر بتاريخ 18 يوليو 2025، وما يحمله من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

ومخاطبة نقابة الصحفيين لإعمال شؤونها فيما يخص كاتب المقال حامد عز الدين عضو النقابة.

المقال المذكور نشر بالصفحة السابعة لمجلة الأهلي وحمل عنوان (إعلام مصر الرياضي: قلة أدب مع سبق الإصرار والترصد).