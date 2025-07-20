خبر في الجول - مدافع الزمالك إلى غزل المحلة

الأحد، 20 يوليه 2025 - 15:46

كتب : FilGoal

أحمد رفاعي لاعب الزمالك

أصبح أحمد رفاعي لاعب الزمالك على أعتاب الانتقال لصفوف غزل المحلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المدافع الشاب سينضم لزعيم الفلاحين في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين.

وكان الزمالك قد جدد عقد المدافع الشاب في ديسمبر 2024 لمدة 5 مواسم.

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ولم يتواجد اسم رفاعي صاحب الـ 22 عاما في قائمة الزمالك الأولى للموسم المقبل ليرحل عن صفوف الأبيض.

ووصلت تعاقدات غزل المحلة حتى الآن إلى 8 صفقات بالتعاقد مع كل من رحيم شوماري وشي بوندي وأحمد عتمان ويوسف العزب ومحمد أرموشة ومصطفى أوفا وأحمد شوشة وأحمد العش.

ويقود زعيم الفلاحين فنيا علاء عبد العال الذي تولى المهمة بدءا من الصيف الجاري.

وأنهى غزل المحلة منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الأخير الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط.

من هو أحمد رفاعي؟

بدأ مسيرته الكروية في الزمالك، حيث دخله عبر بوابة الاختبارات في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

تدرج عبر الاختبارات حتى وقع للنادي، بعد أن وقع عليه اختيار الراحل عادل عبد المعطي، محمود ياسين هو أول مدرب له في الزمالك.

وحصل مع الزمالك على عدة بطولات للناشئين مثل دوري الجمهورية ودوري الجيزة.

أبدى رغبته في اللعب رفقة فيرجيل فان دايك، ولذلك أطلق عليه زملائه فان دايك.

شارك في نهاية موسم 2021-22 أمام إيسترن كومباني تحت قيادة فيريرا لأول مرة.

رغم وصول عروض سعودية لضمه لكنه استمر بقميص الأبيض، ثم شارك الموسم الماضي مع جوزيه جوميز ضد المقاولون العرب.

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