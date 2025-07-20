تقرير قطري: الوكرة يتمسك بـ حمدي فتحي ويلغي صفقة انتقاله لـ بيراميدز

الأحد، 20 يوليه 2025 - 15:31

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة - التعاون

ذكرت جريدة العرب القطرية أن الجهاز الفني للوكرة تمسك ببقاء حمدي فتحي مع الفريق رغم اهتمام بيراميدز بضمه.

وارتبط حمدي فتحي خلال الأيام الماضية بالانتقال لنادي بيراميدز.

وأوضح التقرير أن حمدي فتحي قرر مواصلة مشواره الاحترافي مع الوكرة، والتزامه بعقده مع النواخذة.

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وذلك نظرا لتمسك الجهاز الفني والادارة به رغم موافقة الوكرة المبدئية على رحيله، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن تمسك الجهاز الفني بحمدي فتحي ألغى انتقاله لبراميدز في اللحظات الأخيرة.

وانضم حمدي فتحي إلى تدريبات الوكرة، ضمن معسكره الخارجي بإسبانيا ليضع حدًا للتكهنات التي ربطته بانتقالة لبراميدز، وفقا للتقرير.

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وشهدت قائمة نادي الوكرة القطري المتجهة إلى إسبانيا تواجد حمدي فتحي لاعب منتخب مصر.

وأعلن فيسنتي مورينو مدرب الوكرة قائمة الفريق المتجهة إلى إسبانيا بوجود حمدي فتحي.

لا يتوفر وصف.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد أتم استخراج تأشيرة تركيا لحمدي فتحي ليتمكن من اللحاق ببعثة الفريق وقت إتمام صفقة انتقاله من الوكرة القطري.

ويخوض بيراميدز معكسر تحضيري في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

وقال مصدر من نادي الوكرة لـ FilGoal.com في وقت سابق: "توصلنا لاتفاق مع بيراميدز بشكل مبدئي على انضمام حمدي فتحي لهم"

صاحب الـ 30 عاما انضم للوكرة قادما من الأهلي في 2023.

وشارك حمدي فتحي مع الأهلي على سبيل الإعارة في كأس العالم للأندية.

وخلال الموسم الماضي شارك فتحي مع الوكرة في 28 مباراة وصنع هدفين.

وتوج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

بيراميدز حمدي فتحي الوكرة
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