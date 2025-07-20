تقرير: تخصيص جزء من مكافآت لاعبي منتخب اليونان لأسرة الراحل بالدوك

خصص لاعبو منتخب اليونان جزء من المكافآت المالية الخاصة لأسرة زميلهم الراحل جورج بالدوك، حسبما أوضح موقع "سبورت 24" اليوناني.

وتوفي بالدوك في شهر أكتوبر الماضي حيث وجدت جثته في حمام سباحة منزله.

وبعد وفاته استطاع منتخب اليونان التأهل لأول مرة للتصنيف الأول من دوري الأمم الأوروبية.

ويشارك الإغريق في النسخة المقبلة 2026-27 والتي ستبدأ في سبتمبر 2026 بالتصنيف الأول.

وتأهل منتخب اليونان للتصنيف الأول بفضل الفوز على أسكتلندا في الملحق بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

ولعب بالدوك لأندية الدرجة الثانية في إنجلترا مثل نورثامبتون، وأوكسفورد، وميلتون كينز دونز بالدوريات الأدنى في إنجلترا، وباناثينايكوس اليوناني.

كما لعب بقميص شيفيلد يونايتد 7 مواسم من 2017 حتى 2024، وخاض مع الفريق 3 مواسم في الدوري الإنجليزي.

ولعب بالدوك 12 مباراة بقميص المنتخب اليوناني.