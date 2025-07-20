تقرير: جيرونا يحاول ضم أوناحي ولكن

الأحد، 20 يوليه 2025 - 15:07

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي

تقدم نادي جيرونا بعرض لنادي أولمبيك مارسيليا من أجل ضم المغربي عز الدين أوناحي، وفقا لموقع فوت ميركاتو.

اللاعب المغربي في طريقه للرحيل عن النادي الفرنسي لكونه لا يدخل في خطط المدرب روبرتو دي زيربي.

وأوضح التقرير أن قيمة العرض تبلغ 3 ملايين يورو لشراء 50% من حقوق اللاعب، وهو ما اعتبرته إدارة مارسيليا بالعرض غير المحترم.

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وذكر التقرير أن الناديان بعيدان كل البعد عن التوصل إلى اتفاق.

ويأمل نادي مارسيليا في الحصول على 12 مليون يورو مقابل رحيل أوناحي.

قبل أيام، أفادت صحيفة ليكيب أن أولمبيك مارسيليا مُحبط من فشل محاولاته لبيع لاعبه المغربي عز الدين أوناحي هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن أوناحي رفض كل العروض المقدمة إليه مؤخرا.

وأضاف التقرير أن سبارتاك موسكو وافق على دفع 12 مليون يورو مقابل ضم أوناحي، لكن الدولي المغربي تردد في الانضمام إلى النادي الروسي ورفض إتمام الصفقة.

ويمتد تعاقد أوناحي مع مارسيليا حتى صيف 2027.

وارتبط اسم أوناحي بالعودة إلى باناثينايكوس في اليونان، حيث قدم موسما ناجحا على سبيل الإعارة.

يذكر أن عز الدين أوناحي، صاحب الـ24 عامًا، خاض الموسم المنصرم مع نادي باناثينايكوس اليوناني على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى مارسيليا هذا الصيف.

ولعب أوناحي 35 مباراة مع باناثينايكوس وسجل 5 أهداف وصنع 7 بجميع المسابقات.

مارسيليا جيرونا عز الدين أوناحي
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