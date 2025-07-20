النصر يتراجع عن قرار استبعاد لاعبه من معسكر النمسا

تراجع نادي النصر عن قرار استبعاد لاعبه سامي النجعي من معسكر الفريق بالنمسا.

فقد قرر جورجي جيسوس المدير الفني لـ النصر السعودي استبعاد 4 لاعبين من قائمة الفريق الذي يستعد للسفر إلى النمسا، وكان بينهم اسم النجعي.

لكن النادي نشر عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن: "سامي النجعي انضم لقائمة الفريق المغادرة لمعسكر النمسا، ليُكمل هناك المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي".

وذلك قبل أن يغادر الفريق إلى النمسا.

ويخوض الفريق المُلقب بـ "العالمي" معسكرا في النمسا تحضيرا للموسم الجديد.

وضمت القائمة كل من

بينتو ماثيوس، راغد النجار، مبارك البوعينين، نادر الشراري، سلطان الغنام، عواد أمان، ماجد قشيش، عبد العزيز الفرج، مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، عبد الملك الجابر، عبد المجيد الصليهم، سعود حقوي، عبد العزيز العليوة، عبد الرحمن غريب، أنجيلو جابرييل، ويسلي تيكشيرا، ساديو ماني، محمد مران، مشاري النمر.

وأشار نادي النصر إلى أن معسكره سيشهد انضمام كل من: نواف العقيدي، نواف بوشل، سالم النجدي، عبد الإله العمري، علي الحسن، أيمن يحيى، محمد سيماكان، كريستيانو رونالدو.

وسيغيب الثلاثي: أوتافيو - إيميريك لابورت - محمد آل فتيل عن المعسكر.

ويسعى أتليتك بلباو الإسباني لضم لابورت، فيما يعد أوتافيو خارج حسابات المدرب البرتغالي حيث طالب جيسوس برحيله.

واحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي، خلف اتحاد جدة البطل، والهلال صاحب الوصافة.

ويستعد النصر للمشاركة في بطولة السوبر السعودي والتي ستقام في هونج كونج.