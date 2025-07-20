تقرير برتغالي: جيوكيريس يقترب من مانشستر يونايتد

الأحد، 20 يوليه 2025 - 14:24

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

ذكرت تقارير برتغالية أن السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة قد ينتقل إلى مانشستر يونايتد وليس إلى أرسنال.

وأفادت شبكة SIC أن لشبونة ويونايتد يقتربان جدًا من التوصل لاتفاق بشأن جيوكيريس.

وأوضح التقرير أن صفقة انتقال المهاجم السويدي إلى أرسنال قد تفشل، وقد ينتهي الأمر بجيوكيريس باللعب لفريق روبن أموريم مدربه السابق.

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وأضاف التقرير أن قيمة الصفقة ستكون قريبة جدا للقيمة التي تم التفاوض عليها مع أرسنال.

قبل أيام، ذكرت شبكة ذا أثلتيك أن أرسنال توصل لاتفاق مع لشبونة من أجل ضم اللاعب.

ووافق اللاعب على الانتقال لأرسنال وأكد أنه يستطيع أن يثبت قدراته الكبيرة في الدوري الإنجليزي، وفقا للتقارير.

وينتهي عقد جيوكيريس صيف 2028.

وشارك المهاجم السويدي مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي في 52 مباراة، تمكن من تسجيل 54 هدفا، وصناعة 13 هدفا.

وسبق لجيوكيريس اللعب بقميص برايتون وسوانزي سيتي وكوفينتري في إنجلترا.

أرسنال مانشستر يونايتد سبورتنج لشبونة فيكتور جيوكيريس
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